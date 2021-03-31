 

В Славянске нашли арсенал боевиков, которые готовили боеприпасы для диверсий в Донецкой области – СБУ

31.03.2021, 13:28, Новости дня
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Служба безопасности Украины выявила в Славянске Донецкой области арсенал боеприпасов боевиков. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили сотрудники спецслужбы, тайник в 2014 году у себя дома организовал участник незаконных вооруженных формирований, который находится в розыске.

Правоохранители обнаружили 1 кг тротила, два электродетонатора, четыре мины, реактивную противотанковую гранату РПГ-26, шесть гранатометных выстрелов, три гранаты РГД-5, 10 запалов, кумулятивный заряд и почти 1000 патронов различного калибра.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Помимо этого, в тайнике были найдены карты с координатами объектов критической инфраструктуры Донбасса. По оперативным данным, злоумышленники планировали диверсии на территории области.

Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации арсенала боеприпасов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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