 

“Бабушка супер!”. Пугачева с мужем и детьми оторвалась на дне рождения внучки

31.03.2021, 13:28, Новости дня
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Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 31 марта в Instagram показал, как проходил день рождения дочери певицы Кристины Орбакайте, Клавдии Земцовой. В ролике жена Галкина, бабушка именинницы певица Алла Пугачева со своими младшими детьми Лизой и Гарри бросают друг на друга серпантин.

“Вчера на дне рождения Клавы было весело всем – и детям, и взрослым”, – написал он. 

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Бабушка супер!!! Здоровья Алле и всей ее дружной семье!!! И не обращать внимания на негатив и негативщиков”. – написала irinalit69.

30 марта Клавдии Земцовой исполнилось девять лет. Отец девочки  – российский бизнесмен Михаил Земцов. Орбакайте вышла за него замуж в 2005 году. В отношениях с российским певцом Владимиром Пресняковым Орбакайте родила сына Никиту (1991), а будучи в браке с Русланом Байсаровым, во второй раз стала матерью, родив сына Дени (1998).

Максим Галкин и Алла Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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