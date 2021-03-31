Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ задекларировал чипированного льва

Депутат Харьковского городского совета от партии “Оппозиционной платформы – За жизнь” Саид Джавид внес в декларацию о доходах за 2020 год африканского льва. Документ опубликован 30 марта в Едином госреестре деклараций.

“Лев африканский, чипированный”, – отмечено в документе.

Судя по декларации, экзотическое животное у депутата появилось в мае 2017 года. Стоимость льва Джавид не указал.

В социальных сетях депутат часто постит фото и видео со львицей. Судя по аккаунту в Instagram, Джавид выгуливает ее на поводке и возит в салоне внедорожника. Львицу он называет “Красавчиком”.

“23 февраля, мы с Красавчиком вышли на охоту”, – написал он в феврале 2019-го.

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В июле 2019 года он опубликовал видео, где львица выпрыгивает из автомобиля.

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20 мая 2019 года депутат написал: “Объясняю Красавчику: сейчас Рамадан, а ему 7 кг мяса мало”.

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Джавид в декларации указал супругу и пятерых детей. Депутат задекларировал квартиру, дом площадью более 1 тыс. м², несколько нежилых помещений, автомобиль Bentley Continental 2006 года выпуска.

Джавид родился в 1975 году, в прошлом году он стал депутатом Харковского горсовета. Он является президентом общественной организации “Союз афганцев Украины”, сообщил сайт горсовета.

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