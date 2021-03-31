 

Депутат Харьковского горсовета от ОПЗЖ задекларировал чипированного льва

31.03.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутат Харьковского городского совета от партии “Оппозиционной платформы – За жизнь” Саид Джавид внес в декларацию о доходах за 2020 год африканского льва. Документ опубликован 30 марта в Едином госреестре деклараций.

“Лев африканский, чипированный”, – отмечено в документе.

Судя по декларации, экзотическое животное у депутата появилось в мае 2017 года. Стоимость льва Джавид не указал. 

В социальных сетях депутат часто постит фото и видео со львицей. Судя по аккаунту в Instagram, Джавид выгуливает ее на поводке и возит в салоне внедорожника. Львицу он называет “Красавчиком”.

“23 февраля, мы с Красавчиком вышли на охоту”, – написал он в феврале 2019-го.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Саид Джавид (@0001_im)

В июле 2019 года он опубликовал видео, где львица выпрыгивает из автомобиля.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Саид Джавид (@0001_im)

20 мая 2019 года депутат написал: “Объясняю Красавчику: сейчас Рамадан, а ему 7 кг мяса мало”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Саид Джавид (@0001_im)

Джавид в декларации указал супругу и пятерых детей. Депутат задекларировал квартиру, дом площадью более 1 тыс. м², несколько нежилых помещений, автомобиль Bentley Continental 2006 года выпуска.

Джавид родился в 1975 году, в прошлом году он стал депутатом Харковского горсовета. Он является президентом общественной организации “Союз афганцев Украины”, сообщил сайт горсовета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Опасный штамм птичьего гриппа обнаружили в Южной Корее

06.10 / ФСБ как угроза безопасности России

24.11 / В расследуемых Украиной военных преступлениях фигурирует почти 9,5 тыс. человек – Мамедов

15.10 / Политолог: Инициаторы санкций по «делу Навального» просто ткнули пальцем в небо

07.09 / «Остались сами по себе» — пожилые американцы рискуют оказаться за бортом новой нормальности

26.06 / Япония пожаловалась на российскую геологоразведку около Курил

03.10 / У здания нижегородской полиции убрали мемориал памяти Славиной

20.07 / Адвокат заявил об освобождении администратора паблика «Омбудсмен полиции»

03.01 / Республиканцы хотят выступить в Конгрессе против победы Байдена – CNN

06.01 / После гибели солдат Франция «сбавит обороты», но не свернёт операцию в Мали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)