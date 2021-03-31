 

Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования

31.03.2021, 13:28, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта подписал указ № 130/2021 “О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования, которым, среди прочего, создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования. 

Как сообщила сегодня пресс-служба главы государства, этим указом президент также утвердил положение о Совете. 

Совет по вопросам развития профессионально-технического образования – консультативно-совещательный орган при президенте. В его состав войдут глава, два заместителя и другие члены, которые будут принимать участие в работе органа на общественных началах. 

Основные задачи Совета:

мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования;
анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;
изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования;
разработка предложений по формированию современной профессиональной компетентности в сфере профессионального (профессионально-технического) образования.

Также своим указом Зеленский поручил правительству провести обновление программ повышения квалификации для преподавателей, педагогов профессионального обучения, мастеров производственного обучения таких учебных заведений, а обеспечить повышение престижности такой работы, в частности путем введения мотивационных финансовых инструментов оплаты труда, сообщили в ОПУ. 

По данным Госслужбы статистики на 2019 год, в Украине (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма) действовало 723 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, там учится более 245 тыс. студентов. 

В 2021 году группа “Метинвест” объявила о запуске первого негосударственного горно-металлургического университета, он откроется в Мариуполе. Первый набор студентов в горно-металлургический университет “Метинвест Политехника” запланирован на сентябрь 2022 года.

Это будет полноценный вуз с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого реконструируют в ходе строительства.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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