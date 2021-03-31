Зеленский создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования

Президент Украины Владимир Зеленский 30 марта подписал указ № 130/2021 “О приоритетных мерах по развитию профессионального (профессионально-технического) образования, которым, среди прочего, создал Совет по вопросам развития профессионально-технического образования.

Как сообщила сегодня пресс-служба главы государства, этим указом президент также утвердил положение о Совете.

Совет по вопросам развития профессионально-технического образования – консультативно-совещательный орган при президенте. В его состав войдут глава, два заместителя и другие члены, которые будут принимать участие в работе органа на общественных началах.

Основные задачи Совета:

мониторинг развития профессионального (профессионально-технического) образования;

анализ и усовершенствование законодательства Украины в этой сфере;

изучение тенденций развития рынка труда и прогнозирование приоритетных направлений и путей развития образования;

разработка предложений по формированию современной профессиональной компетентности в сфере профессионального (профессионально-технического) образования.

Также своим указом Зеленский поручил правительству провести обновление программ повышения квалификации для преподавателей, педагогов профессионального обучения, мастеров производственного обучения таких учебных заведений, а обеспечить повышение престижности такой работы, в частности путем введения мотивационных финансовых инструментов оплаты труда, сообщили в ОПУ.

По данным Госслужбы статистики на 2019 год, в Украине (за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма) действовало 723 учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, там учится более 245 тыс. студентов.

В 2021 году группа “Метинвест” объявила о запуске первого негосударственного горно-металлургического университета, он откроется в Мариуполе. Первый набор студентов в горно-металлургический университет “Метинвест Политехника” запланирован на сентябрь 2022 года.

Это будет полноценный вуз с профессиональным преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, дипломами гособразца и возможностью бесплатного обучения.

Строительство планируется в городском саду Мариуполя, территорию которого реконструируют в ходе строительства.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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