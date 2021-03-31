Италия выдворяет двух сотрудников посольства России

Италия решила немедленно выслать двух российских дипломатов, “замешанных в серьезном деле”. Об этом министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо сообщил в Facebook.

Сегодня утром пресс-служба спецподразделения итальянских карабинеров ROS проинформировала, что накануне вечером в Риме задержали капитана военно-морских сил Италии и российского офицера, аккредитованного при посольстве РФ. Обоих подозревают в шпионаже на пользу России, задержание произошло после того, как итальянский военный за деньги передал россиянину секретные документы. Капитана ВМС Италии арестовали, дипломатический статус россиянина выясняли.

По данным газеты Corriere della Sera, военнослужащий ВМС Италии мог передавать россиянину секретные документы НАТО. Размер вознаграждения, по информации газеты, составил €5 тыс. наличными.

После задержания подозреваемых в шпионаже посла России в Италии Сергея Разова вызвали в МИД Италии, сообщили в ведомстве агентству “РИА Новости”.

Ди Майо написал, что Разову в МИД выразили протест правительства Италии.

“Он также был проинформирован о немедленной высылке двух российских должностных лиц, замешанных в этом очень серьезном деле. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны”, – сообщил глава МИД.

https://www.facebook.com/LuigiDiMaio/posts/3912769705426213

Corriere della Sera отмечает, что выдворят задержанного сотрудника посольства РФ и его непосредственного начальника. Дипломатический статус не позволяет арестовать их.

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