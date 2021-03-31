Диетолог рассказала, с чего начать путь к здоровому питанию

Доктор Антонина Стародубова пояснила об особенностях здорового образа жизни и правильного питания. Как оказалось, прежде, чем начать оздоравливать организм, необходимо подготовиться к этому.

Многие люди, особенно представительницы прекрасного пола, стремятся сохранить стройность, молодость кожи и здоровый вид на долгие годы. Для этого нередко прибегают к различным диетам и изменениям в рационе. Однако, как оказалось, для того чтобы перейти к новому режиму питания, каждому индивидуально следует учитывать состояние своего здоровья.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, с какого шага должен начинаться путь к здоровому рациону. Решив ограничить употребление тех или иных продуктов, нужно точно знать результаты такого обновления меню. Просчитать все вероятные риски поможет лишь профессиональный врач. Только после полного медицинского оборудования доктор подскажет, можно ли изъять из меню те или иные овощи, фрукты, мясо и т.д.

Кроме того, вместе с правильным питанием обязательно нужно менять и другие факторы жизни. Вместо просмотра телевизора лучше выбрать прогулки на природе, заниматься физкультурой. При этом следует учитывать, что, например, отказавшись от глютена и углеводов, человек лишается «мозгового топлива» и источника энергии. Как сообщают «РИА Новости», при дефиците указанных веществ организм расходует белок и жир, что способствует похудению.

Источник: ria.ru