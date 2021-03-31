 

Диетолог рассказала, с чего начать путь к здоровому питанию

31.03.2021, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Доктор Антонина Стародубова пояснила об особенностях здорового образа жизни и правильного питания. Как оказалось, прежде, чем начать оздоравливать организм, необходимо подготовиться к этому.
Многие люди, особенно представительницы прекрасного пола, стремятся сохранить стройность, молодость кожи и здоровый вид на долгие годы. Для этого нередко прибегают к различным диетам и изменениям в рационе. Однако, как оказалось, для того чтобы перейти к новому режиму питания, каждому индивидуально следует учитывать состояние своего здоровья.

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, с какого шага должен начинаться путь к здоровому рациону. Решив ограничить употребление тех или иных продуктов, нужно точно знать результаты такого обновления меню. Просчитать все вероятные риски поможет лишь профессиональный врач. Только после полного медицинского оборудования доктор подскажет, можно ли изъять из меню те или иные овощи, фрукты, мясо и т.д.

Кроме того, вместе с правильным питанием обязательно нужно менять и другие факторы жизни. Вместо просмотра телевизора лучше выбрать прогулки на природе, заниматься физкультурой. При этом следует учитывать, что, например, отказавшись от глютена и углеводов, человек лишается «мозгового топлива» и источника энергии. Как сообщают «РИА Новости», при дефиците указанных веществ организм расходует белок и жир, что способствует похудению.

Источник: ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.09 / За сутки в России выявили 8,4 тысячи случаев заражения коронавирусом

12.01 / Врачи научились определять, перейдет ли предиабет в настоящий диабет

09.03 / Подмосковный врач вправил ребенку вывих руки с помощью конфеты

08.01 / Ученые рассказали, как похудеть во сне при помощи чашки чая

19.03 / Семьям погибших при взрыве в Химках выплатят по миллиону

17.12 / Мнение: I have no dream

20.01 / Юлия Высоцкая о новых проектах, секретах красоты и любимом рецепте

24.08 / Ляйсан Утяшева поделилась своими принципами правильного питания летом

10.08 / Мнение: Кто первым поздравит Лукашенко?

02.12 / Что делают соцсети со страницами умерших и зачем это нужно?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)