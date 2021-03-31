Эндокринолог Павлова назвала ошибки, которые мешают похудеть

Зачастую к лету многие хотят привести себя в форму, но делают это неправильно. Российский эндокринолог Зухра Павлова назвала ошибки, которые мешают похудеть.

Доктор объяснила, что прежде, чем сесть на диету и объявить борьбу с лишними килограммами, нужно найти хорошего врача, который, изучив индивидуальность пациента, поможет привести организм в здоровую форму. Павлова отметила, что не нужно питаться одними салатами и увлекаться продуктами с низкой калорийностью. К примеру, если съедать килограммами огурцы, сельдерей, шпинат и морскую капусту, то пользы от этого не будет, поскольку растянется желудок, и человек будет стабильно переедать, испытывая постоянный голод.

Доктор рекомендует добавлять в растительный рацион белки (яйца, творог, немного мяса), пить много воды и не есть овощи на ночь, поскольку они долго перевариваются. Также нельзя ограничивать свой ужин до стакана кефира, так как чувство сильного голода не даст человеку уснуть.

Использовать яблоко в качестве перекуса эксперт также не советует, потому что фрукты и ягоды снижают уровень вещества, отвечающего за энергетический баланс в мозге. Лучше растительные продукты использовать в качестве десерта после основной пищи.

Источник: www.kp.ru