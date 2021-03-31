 

Экстрасенс Миронова предрекла Тихановской длительные судебные тяжбы

31.03.2021, 13:20, Разное
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По словам экстрасенса Дарьи Мироновой, Светлану Тихановскую ожидает предъявление обвинений, а после этого длительные судебные тяжбы. Через некоторое время она возобновит в Белоруссии призывы к протестам.
Медиум убеждена, что действовать экс-кандидат в президенты начнет не скоро. Пока Светлана Тихановская со своими соратниками на протяжении нескольких месяцев будет готовить протесты. Дарья Миронова убеждена, что власти смогут доказать вину политической деятельницы.

Как пишет издание «Политэксперт», ссылаясь на экстрасенса, ближайшая пиар-компания Светланы Тихановской будет строиться на образе «святой мученицы». Она будет настаивать на несправедливом обращении с ней, и доказывать, что все помыслы честны. Кроме этого, как отметила Дарья Миронова, политик сейчас активно подыскивает инвесторов на Западе, которые готовы профинансировать «безобразия» в Белоруссии. Экс-кандидат в президенты не оставит попыток дорваться до власти, но они успехом не увенчаются.



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