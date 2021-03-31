Россия начала консультации о встрече лидеров «пятерки» СБ ООН

Россия проводит консультации с постоянными членами Совета безопасности ООН о проведении встречи лидеров этих стран, Москва надеется, что этот разговор состоится, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Ларов заявил, выступая в рамках ближневосточной конференции клуба «Валдай» и Института востоковедения РАН, что «пятерка» играет важную роль, и напомнил, что президент Владимир Путин «выдвинул инициативу проведения саммита «пятерки», где мы хотим обсудить не столько какой-то конкретный кризис, хотя это тоже всегда можно сделать, сколько предназначение этого института (СБ ООН) в международной политике», передает РИА «Новости».

Министр добавил, что коронавирус не позволил провести встречу в 2020 году, хотя прозвучала поддержка со стороны Китая и Франции, Великобритания ждала реакции США, а Вашингтон сказал, что будет готов, после чего Лондон сказал о готовности участвовать.

«Но потом вот разразилась эта пандемия. Но мы сейчас думаем, как эту идею реализовать. Проводим консультации с нашими партнерами. Надеюсь, что такой разговор состоится. Он действительно важен», – отметил глава МИД.

Лавров также указал, что консенсус в Совете безопасности ООН почти всегда отражает консенсус всех стран.

Кроме того, он выразил мнение, что арабские страны, Иран, «пятерка» постоянных представителей Совбеза ООН, а также ЛАГ, ОИС и ЕС должны участвовать в разработке концепции безопасности в Персидском заливе.

«Учитывая стратегическое значение Средиземного моря, Персидского залива, у меня нет сомнений, что большие игроки сохранят интерес к этому региону, и, к сожалению, пока на данном этапе этот интерес выливается в соперничество, далеко не всегда дипломатическими методами», – отметил он.

Москва выступает за то, чтобы регион перестал быть ареной столкновений интересов ведущих держав: «Наше предложение о том, чтобы разработать концепцию безопасности в регионе Персидского залива и шире – это тоже не надо забывать, она не только про Персидский залив –оно как раз про то, чтобы все страны-протагонисты внутри этого региона, прежде всего арабские монархии и Иран, собрались за одним столом, и чтобы вместе с ними были такие структуры как Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества, «пятерка» постоянных членов Совета Безопасности, Евросоюз».

В такой конфигурации можно будет собрать за одним столом «представителей всех мало-мальски значимых для этого региона интересов и постараться начать процесс, как в свое время был начат общеевропейский процесс в Хельсинки, постараться что-то подобное сделать в этом регионе в надежде, что, в отличие от общеевропейского хельсинского процесса, здесь получится нечто более конструктивное».

Напомним, США не приняли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе.

МИД России представил концепцию 23 июля 2019 года. Она предполагает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в зоне Персидского залива, что в дальнейшем позволит создать постоянную организацию.

Кроме того, Москва предложила создать в регионе демилитаризованные зоны, отказаться от постоянного размещения военных из стран, расположенных за пределами зоны Персидского залива, а также наладить между военными горячие линии.

В июне 2020 года Владимир Путин предложил организовать встречу лидеров стран – постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания).

По его мнению, необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами.