В РФ приняли на вооружение новейший комплекс управления ПВО «Магистр»

Холдинг «Росэлектроника» (входит в Ростех) в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) «Магистр-СВ», система прошла госиспытания и принята Вооруженными силами России, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Холдинг «Росэлектроника» в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ». Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии», – передает РИА «Новости» сообщение корпорации.

Как отметили в Ростехе, «Магистр» оснащен уникальной оптико-электронной станцией, способной автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели.

«Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех», – добавили в пресс-службе.

Кроме того, в состав «Магистра» входит малогабаритный радиолокационный обнаружитель, совмещающий возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат. Его архитектура «опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения».

Предусмотрена возможность интеграции «Магистра» в подсистему управления ПВО перспективными и существующими зенитными ракетными комплексами, способными вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами, добавили в корпорации.

Разработку и производство унифицированных модулей «Магистр-СВ» ведет НПП «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника»). Как отметил гендиректор «Веги» Вячеслав Михеев, которого цитирует пресс-служба, при разработке «Магистра» был учтен опыт войсковой эксплуатации комплекса «Барнаул-Т».

«В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки», – добавил Михеев.

Ранее холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил на выставке IDEX 2021 экспортный вариант модуля «Барнаул-Т» из состава единой системы управления войсками в тактическом звене.