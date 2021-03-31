Какие меры финансовой поддержки пользовались у ярославцев наибольшим спросом?

31.03.2021, 13:11, Детали

Теги: Бизнес, Бюджет, Общество

Прошел ровно год с момента введения в стране мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии.

За этот период около 15 тысяч жителей региона воспользовались возможностью реструктуризировать свои кредиты. Почти 1,5 тысячи ярославцев оформили кредитные и ипотечные каникулы, получив полное освобождение от платежей на 6 месяцев. Большая часть заемщиков договорились с банками о снижении долговой нагрузки до приемлемой в новых жизненных обстоятельствах.

Критериями для принятия решения о предоставлении гражданам каникул или рассрочки являлись заболевание заемщика (или члена его семьи) COVID-19 или снижение его дохода до уровня, не позволяющего обслуживать задолженность.

С момента введения мер поддержки была снижена кредитная нагрузка для более 1 тысячи ярославских предприятий банками. Общий объем реструктурированных кредитов бизнесу составил почти 7 млрд рублей. В том числе 600 предприятий воспользовались правом на кредитные каникулы, приостановив на полгода выплаты по кредитам общей суммой в 1 млрд рублей.

Наибольшим спросом среди предложенных мер поддержки бизнеса во время пандемии у ярославских предприятий пользовались кредиты под 2%, условия которого предполагают его полное или частичное списание через год при сохранении определенной доли трудового коллектива. Таким кредитом воспользовались 4000 региональных предприятий, получив 6 млрд заемных средств. Другой вид финансовой поддержки – кредит под 0% на поддержку занятости – был предоставлен более 750 предприятиям на сумму 1 млрд рублей.

– Кредитные каникулы, ипотечные каникулы и внутрибанковские программы реструктуризации оказались достаточно эффективными антикризисными инструментами, позволяющими снизить риски дефолта ярославских заемщиков – как физических лиц, так предприятий. Большинство из них на сегодняшний день восстановили платежеспособность и продолжили исполнять свои обязательства перед кредиторами. Однако мы знаем, что реструктуризация кредитов и займов по-прежнему актуальна для определенной части заемщиков. Поэтому Банк России рекомендовал кредиторам продлить реструктуризацию кредитов и займов для граждан и субъектов МСП до 1 июля 2021 года, – сообщил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

По общероссийской статистике 72% заемщиков смогли вернуться в график платежей по истечении кредитных каникул и 74% заемщиков — по истечении собственных программ реструктуризации банков. Кроме того, в график платежей успешно вернулись 86% заемщиков, получивших ипотечные каникулы. Такие данные Банк России получил в результате опроса 76 кредитных организаций.