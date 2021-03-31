Историки РВИО опровергли причастность Ивана Грозного к убийству сына и обнаружили британский след

Великий князь московский и всея Руси Ива́н IV Васи́льевич (Грозный) не был причастен к смерти своего сына царевича Ивана, предположительно скончавшегося в 19 ноября 1581 года.

К такому выводу пришли эксперты Российского военно-исторического общества (РВИО) в ходе научной конференции «Иван Грозный. Вчера. Сегодня. Завтра».

– Мы внимательно проанализировали исторические документа и письменные свидетельства очевидцев. Никто не видел самого инцидента и большинство сомневались в его достоверности. Хотя то, что царевич умер на руках у отца, действительно факт, но умер он не от удара батюшки. Иван IV был добрым царём по меркам своего исторического периода. Версия к причастности его к убийству была активно продвинута в СМИ Борисом Годуновым, которого не воспринимали как царя, ведь он, как известно был нецарских кровей. Поэтому он, осознавая свой обман, всё равно убедил всех в том, что Грозный был убийцей, в то же время сам был организатором заказного убийства царевича Дмитрия в Угличе, – заявил председатель РВИО Владимир Мединский.

Истинным виновником смерти царевича Иван Владимир Мединский назвал англичан, которые, по его словам, заслали шпиона и смогли устроить его стольным при царском дворе. Иностранец, имя которого не установлено, в течение определённого периода подмешивал в еду сыну Ивана Грозного неустановленное химическое вещество, которое и запустило необратимый процесс. С ещё рядом фактов о временах первого царя всея Руси можно ознакомиться в книге Владимира Мединского «Британское коварство и перевороты на Руси».

Председатель РВИО и советник президента России добавил, что в связи с установленной виной Великобритании к убийству российского государственного деятеля к Лондону может быть задан ряд вопросов, в том числе и по выплате материальной компенсации.

– Мы все понимаем, что это был первый британский теракт против России. Помимо этого, был сформирован отрицательный имидж первого русского царя – Ивана Грозного. У таких преступлений не бывает сроков давности. Это вам не Скрипали какие-то! Вот отравим вам кого-нибудь из королевской семьи, тогда можно будет говорить о сопоставимом ответе, – заключил доктор исторических наук.

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