Скандалы: Приложение, от которого невозможно отказаться

Samsung снабдила смартфоны пользователей неудаляемыми сервисами «Яндекса»

Samsung в ходе обновлений системы начала устанавливать на смартфоны пользователей отечественные приложения, ссылаясь на новые требования законодательства. Пока речь идет о трех сервисах от «Яндекса», причем их нельзя удалить. По мнению экспертов, обновление обусловлено коммерческими договоренностями компаний, а не новыми правилами, и прецедент должен привлечь внимание ФАС. Там действительно считают, что приложения должны удаляться по желанию пользователя.

Samsung начала уведомлять пользователей об исполнении требований об обязательной предустановке отечественных приложений на ее смартфоны: 29 марта пользователи устройств различных линеек бренда, в частности A-серии и Galaxy Note 20 Ultra, жаловались в соцсетях, что получили обновление операционной системы, при котором у них появились «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты», которые нельзя удалить.

По закону с 1 апреля на смартфоны и планшеты потребуется устанавливать 16 классов программ, в числе которых приложения Mail.ru Group, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», компании «Новые облачные технологии» (бренд «МойОфис»), а также «Госуслуги» и платежная система «Мир». Отдельно был утвержден перечень отечественных видеосерверов, он включает ivi, Okko, More.tv, Wink, Premier, Start, «Кинопоиск HD», «Смотрим», сервисы НТВ и «Первого канала».

Требования закона не распространяются на устройства, произведенные до 1 января, и тем более на технику, уже находящуюся в пользовании у граждан, утверждает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

Требования об удаляемости предустановленных приложений, по его словам, в законе не записаны, но есть условие, по которому предустановленное приложение должно сохраниться при обновлении.

В пресс-службе Минцифры уточнили, что требование о предварительной установке распространяется на устройства, выпущенные после 1 апреля. Но, отметили в министерстве, отдельные производители могли начать установку и раньше.

По данным партнера крупных ритейлеров электроники, по итогам первых двух месяцев 2021 года Samsung заняла 31% на рынке продаж смартфонов в России в штучном выражении. Всего за этот период было продано 3,2 млн устройств.

В Samsung признают, что закон не подразумевает изменений для устройств, уже находящихся в использовании. «Тем не менее с учетом технических особенностей системное программное обеспечение обновляется для всего модельного ряда»,— пояснили в компании. По словам представителя Samsung, «большинство» предустановленных приложений можно полностью удалить. Для приложений, которые не могут быть удалены, можно убрать иконку с экрана устройства, добавили в компании.

Каждый производитель сам определяет способ предустановки, возможность и механизм удаления, «разработчики приложений не могут влиять на то, какой именно вариант будет выбран», сообщили “Ъ” в «Яндексе». По закону производитель может использовать один из трех ее способов: полностью загрузить приложение на жесткий диск, поставить только иконки для скачивания или ввести диалоговое окно при активации устройства, с помощью которого потребитель сам скачает софт по своему выбору.

Скорее всего, Samsung удобнее применить обновление прошивки, которая включает предустановленные приложения, сразу на все миллионы устройств, считает собеседник “Ъ” на рынке.

По его мнению, так компания минимизирует риск нарушения закона. Поскольку требования об удаляемости приложений четко не записаны, Samsung не делает ничего противозаконного, считает аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. Но в данном случае, уверен эксперт, решение связано с коммерческими договоренностями «Яндекса» с Samsung и отношения к исполнению закона не имеет.

«Отсутствие у пользователя возможности удалить софт выглядит странно и говорит о том, что Samsung дает преференции «Яндексу»»,— соглашается аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Но если это коммерческая предустановка, добавляет эксперт, в описании прошивки не должно быть никаких ссылок на закон. По его мнению, ситуация может стать поводом для обращения в ФАС.

Закон о защите прав потребителей не устанавливает обязанности производителя устройств обеспечить возможность полного удаления предварительно установленных приложений, сообщили “Ъ” в ФАС. Вместе с тем, добавили в службе, «дорожная карта» по развитию конкуренции предусматривает мероприятие по обеспечению «удаляемости приложений по желанию пользователя». Ответственный исполнитель по нему — Минцифры.

Юлия Тишина, Анастасия Гаврилюк