Скандалы: Из иноагентов в Госдуму

Мария Бутина рассказала о партийных предложениях по участию в сентябрьских выборах

В конце прошлой недели член комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Мария Бутина посетила Кировскую область с презентацией книги «Тюремный дневник». Книга основана на её воспоминаниях о пребывании в тюрьме США в 2018—2019 годах по обвинениям, связанным с деятельностью иностранного агента. В Кирове она встречалась со студентами и общественными деятелями, а также выступила с рядом инициатив.

Трёхдневная поездка активно освещалась местными СМИ. Бутина призналась, что в Кирове впервые, однако, по её словам, регион чем-то похож на её родной Алтай. На вопрос одного из местных СМИ, не собирается ли она представлять регион в Госдуме, Бутина ответила, что сочла бы это за честь.

Собеседник «Открытых медиа», близкий к руководству «Единой России», сказал, что поездка не случайна: по его словам, в партии действительно рассматривают вопрос о выдвижении Бутиной на сентябрьских выборах в Госдуму от Кировской области.

Сама Бутина сказала изданию, что была бы не против избраться в нижнюю палату парламента. Она сообщила, что «получала предложения» о выдвижении в Госдуму от «многих партий» и выразила готовность их принять: «Если такое пожелание поможет моей дальнейшей деятельности на помощь нашим согражданам, которые оказались в беде за рубежом, то я, конечно, приму такое решение. Весь вопрос в эффективности моей работы». «Но решение пока не принято», — уточнила Бутина.

В начале марта 2021 года Минюст зарегистрировал фонд Бутиной «Своих не бросаем». В описании деятельности организации на её сайте говорится, что фонд «создан с целью оказания всесторонней поддержки и содействия российским гражданам, соотечественникам, журналистам, сотрудникам СМИ, подвергшимся дискриминации за рубежом и попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, столкнувшимся с нарушением их прав и свобод, угрозой жизни или здоровью, уголовным или иным преследованием, в том числе в связи с осуществлением профессиональной деятельности, оказавшимся в заключении за рубежом».

В текущем созыве от «Единой России» Кировскую область представляют два депутата: Олег Валенчук и Рахим Азимов. Последний уже заявил о желании переизбираться на следующий срок и подал документы на участие в праймериз в Кировской области. Олег Валенчук на сайте праймериз отсутствует. Связаться с ним до публикации «Открытым медиа» не удалось.

По мнению собеседника ОМ, знакомого с политической обстановкой в Кировской области, Бутина не сможет заменить Валенчука, поскольку тот является важнейшей политической фигурой в регионе. В таком случае, считает собеседник, Валенчук должен либо получить место в списках партии, либо получить место в Совфеде.

Опрошенные ОМ политики в Кировской области о планах Бутиной не слышали. Первый секретарь Кировского городского комитета КПРФ Михаил Кремлев так прокомментировал изданию эту новость: «Мы готовы к открытой политической борьбе, у нас сильная команда, проработанная программа. Жители области прекрасно видят, кто борется за их права, кто действительно вставал и встаёт на защиту кировчан, кто отстаивал их интересы в Думе. Они знают наших кандидатов и видят их в реальной работе. Различных заезжих гастролеров мы не боимся».

Политолог Дмитрий Орешкин считает, что выдвижение Бутиной в регионе, где налажена работа административного ресурса, вполне вероятно. «В нынешней системе приоритетов нашей власти человек, который попал под санкции или был осуждён на Западе, автоматически становится героем», — говорит Орешкин. Тем не менее, Кировская область — не самый очевидный регион для Бутиной, поскольку там избиратели голосуют протестно, говорит Орешкин.

По мнению политолога Александра Пожалова, маловероятно, чтобы Бутину выставили по одномандатному округу, поскольку её мало что связывает с регионом. Как федеральной медийной фигуре, далёкой от реальных социальных проблем жизни региона, ей проще избираться по списку. Но в этом году «Единая Россия» планирует составлять региональные группы из одного-двух регионов, а количество проходных списочных мест на каждую группу зависит от абсолютного числа голосов за партию в данной группе (то есть важен не % голосов за ЕР, а ещё и абсолютная явка по группе). При результате ЕР по стране в 45% и с традиционным дисбалансом по явке в сторону электорально управляемых регионов (кавказские республики, Татарстан, Башкирия, Кемеровская область и др., которые показывают явку выше 70% и максимальный результат ЕР), большинство групп из обычных, не очень крупных регионов, получат по 1 гарантированному списочному мандату, некоторые по 2 мандата.

«Вопрос, готова ли ЕР отдать Бутиной, возможно, единственное проходное место списка в „обычной“ региональной группе», — заключает Пожалов.

Дмитрий Никитин, Жанна Ульянова