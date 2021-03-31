Мнение: Наказание за скрученный пробег

Цивилизуемся потихоньку. До последнего времени в России было принято скручивать при продаже пробег автомобиля. Проехал автомобиль, допустим, 300 тысяч километров, а продавец заявляет, будто автомобиль проехал только 50 тысяч. Одометр автомобиля, соответственно, подкручивается, чтобы покупатель сразу не распознал обман.

Причина расслабленности жуликов проста: применить тут статью 159 УК РФ, «Мошенничество», довольно тяжело. Если в США пойманный на скручивании попадает в тюрьму, у нас он рискует получить… штраф в 500 рублей. Некоторые предлагают увеличить штраф хотя бы до миллиона рублей, но пока что движения в этом направлении нет:

https://www.mskagency.ru/materials/2966419

«Ввести сверхнаказание за услугу скручивания пробега не составляет труда. Так вот мы говорим, что сегодня теоретически есть статья в Уголовном кодексе РФ, по которой можно привлечь компанию за это. Но размер штрафа там минимальный – 500 руб., – и еще надо доказать виновность. Мы говорим, что, давайте мы четко пропишем, что оказание данной услуги есть нарушение законодательства, которые наказывается штрафом в 1 млн руб. на юридическое лицо и 300 тыс. штрафом физическому лицу. Почему мы это делаем? В дискуссии с правоохранительными органами мы понимаем, что эти суммы заинтересуют органы пойти заниматься этими людьми. А если еще обязать «Яндекс» и Google удалять такие объявления, то все станет проще», – сообщил О.Мосеев.

Теперь хорошая новость. Житель России отсудил у автосалона 212 тысяч рублей, так как автосалон продал ему автомобиль со скрученным пробегом:

https://news.drom.ru/Renault-Duster-83158.html

Череповчанин купил Renault Duster с указанным пробегом 45 000 километров за 740 тысяч рублей. Но когда новоиспеченный владелец приехал домой, то бортовой компьютер в машине после перенастройки выдал 96 000 километров.

После этого покупатель произвел оценку автомобиля на фактический пробег и обратился к ответчику с претензией. Подозрения подтвердились и при проверке с помощью интернет-сервисов. В частности, еще в августе прошлого года при проведении ТО пробег был 93 836 километров.

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В итоге покупная цена автомобиля уменьшена на 68 тысяч рублей. Суд постановил выплатить неустойку 69 тысяч рублей, штраф по Закону о защите прав потребителя — 69 тысяч рублей, компенсация морального ущерба была оценена в 2 тысячи рублей. Также с ответчика суд взыскал оплату услуг оценщика и почтовые расходы.

Общая сумма возмещения составила 212 тысяч рублей.

Сейчас автомобили оставляют значительный цифровой след. Пробег фиксируют на автосервисах, при покупке страховок, при купле-продаже. Пробег остаётся внутри истории бортового компьютера, и надёжно зачистить его очень непросто. Если скручивать много, 30-50 тысяч километров, шансы проколоться весьма велики. Скручивать же мало, меньше 10 тысяч, смысла нет — на цену автомобиля столь незначительные колебания почти не влияют. Будем надеяться, что скрутчиков начнут наказывать через суды регулярно, и практика скручивания уйдёт туда, где ей самое место — в анекдоты про тёмное прошлое.

У меня тем временем продолжается борьба со спамерами. Я выполняю свой гражданских долг, регулярно отправляя в ФАС заявления на спам. Сейчас вот прислали повестку в суд — буду участвовать в заседании через интернет, по видеосвязи. Спамер на этот раз оказался до смешного бесцеремонный, звонил мне после получения повестки в суд, пытаясь убедить меня отозвать заявление: «а чо такого, вам сложно что ли одну смс прочесть, не переломитесь».

Как показывает опыт, по итогам дела спамеры получат умеренный штраф, и, возможно, откажутся от практики делать ковровую рассылку спам-смс.

В США тем временем продвинулись дальше нас. FCC поставила рекорд, выписав двум колл-центрам из Техаса штраф на 225 млн долларов за один миллиард (!) телефонных звонков:

https://www.engadget.com/fcc-225-million-fine-194419208.html

Миллиард звонков — это не меньше миллиарда украденных минут. Представьте себе 40 американцев, которым спамеры вот прямо с роддома непрерывно долбят голову своими рекламными звонками по 16 часов в день, покуда их несчастные жертвы не умрут от старости. Заплатить 225 млн долларов за эти 40 загубленных жизней — весьма мягкое наказание.

Напомню, что в России подать жалобу на смс-спам можно через вот этот сервис:

http://www.rosspam.org/

По голосовому спаму такого же удобного сервиса нет, но вот тут я публиковал инструкцию, как подать жалобу вручную. Нужно оформить по шаблону пару документов и отправить их по электронной почте. У меня весь процесс занимает около 15 минут:

https://olegmakarenko.ru/1921273.html