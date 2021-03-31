Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София поделились новыми фото своих сыновей

Несколько дней назад в шведской королевской семье произошло пополнение — принцесса София родила уже третьего сына для принца Карла Филиппа. Сегодня пресс-служба дворца опубликовала в официальном Instagram-аккаунте два новых снимка новорожденного принца Джулиана в окружении отца и старших братьев — 4-летнего принца Александра и 3-летнего принца Габриэля.

Жизнь подарила мне не одного, а четырех прекрасных принцев.Сердечно благодарю всех за теплые поздравления в связи с рождением Джулиана,

– гласит подпись под фотографиями, вероятно, написанная принцессой Софией.

Напомним, 26 марта, вслед за британской королевской семьей (недавно мамами стали внучки королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и принцесса Евгения), родителями стали и шведский кронпринц Карл Филипп с принцессой Софией. У пары родился сын, причем уже третий. Тогда пресс-служба дворца анонсировала только этот факт, а также то, что мама и малыш чувствуют себя хорошо. 29 марта стало известно имя ребенка и опубликовано его первое фото.

Малыш, как и его братья, не имеют королевских титулов. 7 октября 2019 года шведский королевский дворец издал коммюнике, в котором говорилось, что дети принца Швеции Карла Филиппа и принцессы Софии, а также дети принцессы Мадлен и Кристофера О’Нила (принцесса Леонор, принц Николас и принцесса Эдриен) больше не являются членами шведского королевского дома. Причиной такого решения накануне Рождества в своем обращении к нации король назвал желание “четко определить, кто из королевской семьи будет выступать в качестве официальных представителей Швеции в будущем” и тем самым “определить его и их ожидания”. Сообщалось, что это решение было обоюдным, так как принц Карл Филипп и принцесса Мадлен занимают далеко не первые места в порядке престолонаследия — четвертое и седьмое соответственно.

Принцесса София и принц Карл Филипп со старшими сыновьями

О том, что принцесса София беременна в третий раз, пара рассказала лично, опубликовав соответствующее заявление в Instagram в декабре прошлого года. Причем последовало оно почти сразу после известия, что супруги заразились коронавирусом. Однако на будущем ребенке и роженице вирус, к счастью, никак не отразился. Болезнь монархов протекла в легкой форме, все это время они провели вместе с детьми на самоизоляции.

Напомним, принц Карл Филипп и модель София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали только через год. Изначально выбор принца Карла Филиппа в лучших королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме состоялась свадьба, на которой присутствовало 400 гостей. 19 апреля 2016 года у пары родился сын Александр Эрик Хубертус Бертиль, герцог Сёдерманландский, а 31 августа 2017 года – сын Габриэль Карл Вальтер, Герцог Даларна.