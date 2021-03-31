Суд обязал Кабмин уволить четырех членов НКРЭКУ, включая Тарасюка, или рассмотреть вопрос продления их полномочий

Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос увольнения четырех членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, включая ее главу Валерия Тарасюка. Об этом сообщает агентство “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на копию решения суда от 16 марта.

“Обязать Кабинет Министров предпринять действия по рассмотрению вопроса относительно увольнения членов НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды либо продления срока их полномочий на должностях в соответствии с законодательством”, – сказано в решении суда.

Суд постановил, что полномочия Тарасюка и членов НКРЭКУ Кайдаша, Бабий и Магды закончились по истечению трех месяцев с даты их назначения в октябре 2019 года, поскольку назначены они были временно – до момента назначения постоянных членов НКРЭКУ после проведения открытого конкурсного отбора.

Суд указал, что Кабмин еще в декабре 2019 года получил полномочия уволить временных членов НКРЭКУ и назначить конкурсный отбор для выбора новых, но до сих пор так и не сделал этого.

Решение суда принято по иску компании ООО “Техноинвест”, зарегистрированной в Киевской области.

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