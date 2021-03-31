 

Суд обязал Кабмин уволить четырех членов НКРЭКУ, включая Тарасюка, или рассмотреть вопрос продления их полномочий

31.03.2021, 12:34, Новости дня
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Окружной административный суд города Киева обязал Кабинет Министров рассмотреть вопрос увольнения четырех членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, включая ее главу Валерия Тарасюка. Об этом сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на копию решения суда от 16 марта.

“Обязать Кабинет Министров предпринять действия по рассмотрению вопроса относительно увольнения членов НКРЭКУ Валерия Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий и Алексея Магды либо продления срока их полномочий на должностях в соответствии с законодательством”, – сказано в решении суда.

Суд постановил, что полномочия Тарасюка и членов НКРЭКУ Кайдаша, Бабий и Магды закончились по истечению трех месяцев с даты их назначения в октябре 2019 года, поскольку назначены они были временно – до момента назначения постоянных членов НКРЭКУ после проведения открытого конкурсного отбора.

Суд указал, что Кабмин еще в декабре 2019 года получил полномочия уволить временных членов НКРЭКУ и назначить конкурсный отбор для выбора новых, но до сих пор так и не сделал этого. 

Решение суда принято по иску компании ООО “Техноинвест”, зарегистрированной в Киевской области.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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