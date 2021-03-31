“Позорище. Ногти грызут, язык высовывают”. Зрителей шокировало поведение дочери и внучки Долиной на ток-шоу
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Российская певица Лариса Долина 29 марта вместе со своей дочерью Ангелиной и внучкой Александрой стала героиней ток-шоу “Звезды сошлись” на российском канале НТВ, которое было посвящено ее жизни.
Комментируя отношение с матерью, дочь певицы заявила, что до рождения внучки Александры Долина мало с ней общалась.
“До Сашкиного рождения мы откровенно мало общались”, – заявила дочь певицы.
Долина подтвердила, что внучка сблизила ее с дочерью.
“Сейчас мы вместе живем. Мы одна семья и это такое счастье”, – подчеркнула Долину.
По словам певицы, она не вмешивается в то, как дочь воспитывает ее внучку Александру.
“Я считаю, что не имею на это право – я воспитывала Лину, как могла. Воспитание Сашки на ее плечах. Я никогда не вмешиваюсь”, – подытожила артистка.
Зрителей шоу удивила активная жестикуляция дочери певицы и несдержанное поведение внучки Долиной.
“Лариса Александровна, научите дочь и внучку вести себя на людях, ужас”, – отреагировали зрители.
“Внучка Долиной – пример того, как нельзя воспитывать детей”, – написали в комментариях к шоу пользователи сети.
“Дочь и внучка – полнейший стыд, невоспитанные, несдержанные. Позор! Какого лешего притащила их?” – прокомментировали шоу поклонники Долиной.
“Какое позорище – дочка и внучка, стыдобища за них. Разве можно так себя вести? Ногти грызут, язык высовывают, и это на камеру. Я в шоке от ее деточек”, – написала в комментариях пользователь YouTube под ником Алефтина Рыбакова.
Скриншот: НТВ / YouTube
Долина – советская и российская эстрадная джазовая певица, актриса, с 2003 года – член партии “Единая Россия”.
Дочь Ангелину артистка родила в 1983 году в браке с музыкантом Анатолием Миончинским. Ангелина – единственная дочь Долиной. В 2011 году Миончинская родила дочь Александру. Имя отца ребенка она не афиширует.
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