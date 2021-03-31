 

Зеркаль: Не стоит эмоционально реагировать на решение суда в Париже по делу об активах “Ощадбанка” в Крыму. Тактика РФ очень предсказуема и понятна

31.03.2021, 12:34, Новости дня
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Поднятие волны “зради” вызвали новости о решении Апелляционного суда Парижа, который решил, что Арбитражный суд в Париже не имел юрисдикции по делу о незаконно экспроприированных РФ активах “Ощадбанка” в Крыму.

Предлагаю не реагировать на эту новость эмоционально, а вспомнить дело компании ЮКОС и понять, что тактика РФ очень предсказуема и понятна. Они всегда пытаются затянуть процессы и отсрочить исполнение решения всеми возможными способами. И учебник с описанием методов для этого у них не меняется.

В 2014 году РФ проиграла дело ЮКОСа. Это была 10-летняя тяжба в Международном арбитраже в Гааге, которая завершилась разгромным решением, по которому РФ была признана виновной в экспроприации и должна была выплатить компенсацию в беспрецедентном размере – $50 млрд!

Конечно, РФ обжаловала это решение, и через полтора года Окружной суд Гааги отменил решение Арбитража, что, понятно, было представлено РФ как ключевая победа. Однако уже в феврале 2020-го Апелляционный суд Гааги отменил эту “победу” и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить.

Причем за время этой тяжбы капают проценты, и сумма уже выросла до $57 млрд и продолжает увеличиваться. Это тот случай, когда РФ придется платить за любовь к затягиванию процессов. И сумма может вырасти очень существенно, поскольку в июне 2020 года дело дошло до последней инстанции – Россия обратилась с жалобой в Верховный суд Нидерландов. На рассмотрение уйдет еще несколько лет, а тем временем исполнение решения Арбитража не остановлено, и бывшие акционеры продолжают охоту на активы РФ.

А пока акционеры ЮКОСа охотятся за активами РФ, нам стоит набраться терпения и готовиться, что судебные дела украинских компаний тоже будут длиться много лет, и это не парад побед, а последовательные битвы.

Это длительные и непростые процессы – давайте привыкать к медлительности международного судопроизводства и продолжать защищать как нарушенные права инвесторов, так и суверенные права Украины.

Да, я знаю, как трудно ждать и постоянно объяснять, но этого не избежать.

Источник: Lana Zerkal / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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