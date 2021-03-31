Екатерина Климова поделилась секретом своей стройной фигуры

В одном из интервью Екатерина Климова раскрыла поклонникам секрет своей стройной фигуры. Звезда «Бедной Насти» призналась, что сидит на диетах не ради похудения, а для здоровья.

Под определением диета Екатерина Климова имеет в виду правильное питание. Кроме этого, актриса тщательно следит за рационом своих детей. Однако, когда она на гастролях, то бабушка балует внуков шоколадом, сосисками и пельменями.

Екатерина Климова призналась, что у нее никогда не было проблемы с лишними килограммами. Поэтому у артистки нет цели худеть ради стройной фигуры. Она считает, что кроме правильного питания в жизни женщины должны присутствовать спорт и какие-то процедуры. Например, она сама обожает массаж, а также занимается пилатесом, плаваньем и гимнастикой. При этом, в период пандемии многодетная мать стала больше проявлять активность именно дома.