 

Врач-психиатр назвал самый опасный алкогольный напиток

31.03.2021, 12:26, Разное
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Психиатр-нарколог Дмитрий Кубарев пояснил об особенностях употребления алкоголя. Врач назвал наиболее опасный для здоровья спиртной напиток, от которого лучше воздержаться.
Всем известно, что чрезмерные дозы пива, вина или спиртного способны нанести организму непоправимый вред. Однако вызвать различные заболевания может и умеренное количество подобных напитков.

Доктор Дмитрий Кубарев рассказал, от какого алкоголя следует отказаться, чтобы не ухудшить состояние здоровья. Так, очень популярны в последнее время стали разнообразные коктейли. При их изготовлении производитель добавляет множество красителей и вкусовых добавок. Вся эта смесь разбавляется уже готовыми спиртными напитками. Учитывая состав такого коктейля, его употребление не только не принесет пользы, но и спровоцирует обострение хронических заболеваний. При частом же включении подобных напитков в рацион, они существенно навредят органам и системам человека.

Не советует к столу доктор Кубарев и пиво, поскольку оно чаще изготовлено из концентратов. Кроме того, к ним тоже нередко прибавляют усилители вкуса и ароматизаторы.

Наиболее приемлемым вариантом психиатр-нарколог считает вино. Однако выбирать для употребления стоит только те его виды, которые приготовлены из виноградного сока путем естественного брожения. Они, как сообщают РИА новости, благодаря невысокой, в пределах 9-13 процентов, крепости, не приведут к выраженной агрессии организма.

Источник: ria.ru



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