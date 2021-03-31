Травматолог Терновой: У пожилых людей, инфицированных SARS-CoV-2, возрастает риск переломов костей

Российский травматолог Константин Терновой рассказал, что у пожилых людей, инфицированных SARS-CoV-2, возрастает риск переломов костей. Связано это с дефицитом витамина D после перенесённого заболевания.

Доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии Московского государственного медицинского университета разъяснил, что после ковидной инфекции SARS-CoV-2 существенно снижается уровень кальциферола. Это нередко приводит к переломам у пациентов преклонного возраста, поскольку именно “солнечный” витамин D отвечает за доставку кальция к костям.

Терновой также отметил, что во время коронавирусной болезни около 20% пациентов жалуются на мышечную слабость, сильные боли в костях и суставах, одышку без очевидной причины. Эти симптомы не проходят даже по истечению двух недель после выписки из больницы. COVID-19 провоцирует образование тромбозов, что ведёт за собой нарушение кровоснабжения всех органов.

Отечественные и зарубежные медики подтвердили, что людям, перенёсшим ковид, необходима противовоспалительная диета, основанная на продуктах с мононенасыщенными жирными кислотами. В их состав входят семена льна и чиа, жирная рыба, оливковое масло, орехи, кунжут и авокадо, а также цельнозерновая пища, фрукты и зелёные овощи, кисломолочные продукты и специи.

Врачи рекомендуют насыщать свой рацион продуктами, богатыми витаминами D, поскольку дефицит кальциферола может спровоцировать также заболевания сердца и сосудов, онкологию и даже сахарный диабет. Было доказано неоднократными исследованиями, что витамин солнца необходим всем, как для физического, так и для психического здоровья.

Источник: www.mskagency.ru