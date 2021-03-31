Володин призвал не допустить в России третьей волны коронавируса

Определяющими будут ближайшие месяц-полтора, уточнили в Министерстве здравоохранения. “Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер призвал за оставшееся время проанализировать

эпидемиологическую обстановку в открытых для россиян странах. Их система должна быть готова к оказанию медицинской помощи, подчеркнул председатель ГД.

“Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам – пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах”, – считает Володин.

Ранее спикер Госдумы высказался в отношении Черногории. В балканской республике заявили, что готовы принять наших специалистов. Было бы правильно, чтобы так поступили другие страны, отметил председатель Госдумы.

Такие мероприятия необходимы для защиты россиян во время поездок за рубеж и для избежания третьей волны коронавируса, подчеркнул Володин. Депутаты обсудят этот вопрос с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом.

“Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19”, – заключил спикер.