 

Володин призвал не допустить в России третьей волны коронавируса

31.03.2021, 12:24, Разное
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Определяющими будут ближайшие месяц-полтора, уточнили в Министерстве здравоохранения. “Ровно столько остается до майских праздников, когда наши граждане поедут отдыхать, проводить свои отпуска, в том числе за пределами РФ”, – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер призвал за оставшееся время проанализировать
эпидемиологическую обстановку в открытых для россиян странах. Их система должна быть готова к оказанию медицинской помощи, подчеркнул председатель ГД.

“Мы никому не навязываем, но если в этих странах проблемы с доступом к вакцинам – пусть приобретают российские вакцины или разворачивают их производство в своих странах”, – считает Володин.

Ранее спикер Госдумы высказался в отношении Черногории. В балканской республике заявили, что готовы принять наших специалистов. Было бы правильно, чтобы так поступили другие страны, отметил председатель Госдумы.

Такие мероприятия необходимы для защиты россиян во время поездок за рубеж и для избежания третьей волны коронавируса, подчеркнул Володин. Депутаты обсудят этот вопрос с Минздравом, Роспотребнадзором и Ростуризмом.

“Предложения передадим в оперативный штаб по борьбе с COVID-19”, – заключил спикер.



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