 

Один из главных фигурантов Уотергейтского скандала умер в США

31.03.2021, 12:14, Новости дня
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Бывший сотрудник ФБР, одна из ключевых фигур Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона, Гордон Лидди скончался в США в возрасте 90 лет, сообщил его сына.

Сын Лидди сообщил телеканалу CNN, что отец скончался в штате Вирджиния, он страдал от «различных заболеваний», однако его смерть не была связана с коронавирусом, передает РИА «Новости».

Уотергейтский скандал или Уотергейтское дело (Watergate scandal) в США – расследование событий, связанных с попыткой установить подслушивающие устройства в штаб-квартире Демократической партии в отеле Watergate в Вашингтоне в период президентской выборной кампании 1972 года. Скандал завершился отставкой президента-республиканца Ричарда Никсона в 1974 году.

В 1972 году Лидди, работавший на кампанию Ричарда Никсона, руководил взломом штаба кандидата в президенты от Демократической партии Джорджа Макговерна, расположенном в комплексе Watergate. Позднее он отмечал, что «сожалеет о том, что миссия провалилась», информирует телеканал.

За роль во взломе Лидди приговорили к 20 годам тюрьмы, однако 39-й президент США Джимми Картер смягчил приговор. В итоге Лидди провел в заключении четыре с половиной года по обвинениям в краже со взломом, участие в сговоре и незаконном прослушивании звонков. Позднее он стал ведущим радиошоу.

Ранее национальный архив США опубликовал последнюю часть расшифровок телефонных разговоров и личных бесед экс-президента США Ричарда Никсона, которые были сделаны в 1973 году, в разгар Уотергейтского скандала, который привел к отставке Никсона.



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