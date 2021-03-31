 

Политолог предсказал реакцию США на переговоры «евротройки» с участием России

31.03.2021, 12:14, Новости дня
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«Переговоры лидеров России, Франции и Германии – это важный фактор для того, чтобы Вашингтон сменил свой конфронтационный стиль поведения», – сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Борис Межуев, комментируя итоги трехсторонних переговоров с участием Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

«Нельзя ни преуменьшать, ни преувеличивать важность этих переговоров», – считает философ и политолог Борис Межуев. По его мнению, в случае взаимопонимания сторон к трехстороннему формату переговоров обязательно присоединится Вашингтон. «Я думаю, это важный фактор для того, чтобы новая администрация США сменила конфронтационный стиль поведения на более соответствующий сотрудничеству между нашими странами», – отметил эксперт.

«Сейчас в США очень страная ситуация: с одной стороны, к власти пришла сильная проевропейская администрация, которая нацелена на углубление отношений с Европой; с другой стороны, ничего реального они сделать не могу. Они не могут вернуться к иранской ядерной сделке, не могут остановить Францию и Германию от сотрудничества с Китаем, не могут остановить «Северный поток –2», не могут достичь мира на Украине. Франция и Германия очень сильно откололись от США», – полагает собеседник.  

В этой связи консолидированная линия США и Европы возможна лишь в том случае, если Вашингтон, Париж и Берлин начнут учитывать интересы Москвы и Пекина, отмечает политолог. А что касается украинской проблематики, которая была «одной из наиболее важных тем», то формат Минского переговорного процесса и «Нормандской четверки», похоже, себя полностью исчерпал. Свидетельством тому, по мнению эксперта, является и высокая вероятность эскалации конфликта в Донбассе.

«Сейчас наступает эпоха реализма, который достиг наивысшей точки. Не знаю, почему раньше Париж и Берлин не понимали последствий украинских «майданов», которые приводят к сильнейшему дисбалансу в Европе. Однако сейчас они начинают осознавать, что использование украинского фактора не приведет ни к чему, кроме как к дальнейшей экспансии РФ на этом направлении», – заключил Межуев.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Стороны уделили особое внимание теме коронавируса, а также перспективы регистрации и поставок российской вакцины «Спутник V», сообщается на сайте Кремля.

Стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине. В частности, Путин сообщил о том, что Киев должен выполнить ранее достигнутые договоренности, наладить прямой диалог с Донецком и Луганском, и вернуться к выполнению мер, направленных на прекращение огня.

Кроме того, Путин указал на недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Также стороны обсудили проблематику Ливии, Сирии, тему сохранение иранской ядерной сделки, и взаимоотношений между Россией и ЕС. Вместе с тем, Путин разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и «объективные обстоятельства дела». «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня», – говорится в сообщении.

При этом ранее сообщалось, что Путин, Макрон и Меркель проведут переговоры по Донбассу, не привлекая к ним президента Украины Владимира Зеленского. Отметим, что Киев очень болезненно относится к переговорам, на которых «судьбу Украины обсуждают без Украины».



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