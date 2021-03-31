В Нигере совершили неудачную попытку госпереворота

Группа военных в Нигере предприняла неудачную попытку государственного переворота, сообщают СМИ.

Источники в службах безопасности страны сообщили, что группа солдат ранним утром попыталась прорваться к президентскому дворцу в столице страны Ниамей, однако президентская гвардия не допустила его захвата, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

«Были произведены аресты среди тех военнослужащих, которые являются инициаторами этой попытки государственного переворота. Указанная группа солдат не смогла приблизиться к президентскому дворцу, так как была атакована президентской гвардией», – сообщили они.

Официальных сообщений относительно произошедшего пока не поступало.

Ранее переворот произошел в Мьянме. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение.

Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны военными.

15 марта в двух районах столицы Мьянмы ввели военное положение. В День вооруженных сил Мьянмы, 27 марта, в стране в ходе протестов погибли по меньшей мере 102 человека. По данным издания «Ирравадди», общее число жертв за все время протестов достигло 429.

Военные объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.