 

В Бразилии зафиксирован рекордный рост смертей от COVID-19 среди молодежи

31.03.2021, 12:08, Разное
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Ранее ученые выяснили, что штамм коронавируса P.1, впервые обнаруженный в Бразилии в конце прошлого года, способен «обманывать» иммунитет, выработанный у переболевших пациентов. Исследование проводилось в городе Манаус, наиболее пострадавшем от пандемии. Результаты показали, что из 100 пациентов, перенесших COVID-19 во время первой волны, повторному заражению мутантным штаммом подвержены от 25 до 61 человека. Авторы исследования также отметили, что штамм P.1 в 1,4–2,2 раза более заразен, чем другие варианты коронавируса.

В новом исследовании ученые проанализировали данные о смертности в Паране — крупнейшем штате на юге Бразилии. С сентября прошлого года по март 2021 года здесь зарегистрировано более 553,5 тысяч летальных исходов, связанных с COVID-19. Во всех возрастных группах доля умерших пациентов либо оставалась неизменной, либо снижалась в период с сентября по январь.

Однако в феврале показатели смертности существенно выросли по сравнению с данными на январь почти для всех групп старше 20 лет. В частности, они стали в три раза выше среди пациентов в возрасте от 20 до 29 лет и удвоились для больных 30-39, 40-49 и 50-59 лет.

«Эти предварительные результаты предполагают значительное увеличение показателей летальности среди взрослых людей молодого и среднего возраста после выявления нового штамма SARS-CoV-2, циркулирующего в Бразилии, и это должно вызвать тревогу в области общественного здравоохранения», — заключили авторы исследования.

По данным трекера Университета Джона Хопкинса на сегодняшний день число заболевших в Бразилии превысило 12,5 миллиона, скончалось более 313 тысяч человек. Правительство страны открыто признает нехватку ресурсов системы здравоохранения: практически в каждом штате Бразилии заполняемость отделений интенсивной терапии (ОИТ) достигает 80%, а некоторых регионах — больше 100%. В городе Сан-Себастьян медики предупредили о возможном отключении пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких из-за дефицита лекарств, необходимых для поддержания таких больных.



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