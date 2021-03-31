Подозреваемого в шпионаже россиянина выдворят из Италии

Задержанного по подозрению в шпионаже сотрудника российского посольства выдворят из Италии, пишет местная газета Corriere della Sera.

По сообщению издания, российского офицера выдворят из Италии, так как его дипломатический статус делает его арест невозможным, передает РИА «Новости».

Тем временем посольство РФ в Италии подтвердило задержание сотрудника аппарата военного атташе. «Подтверждаем задержание 30 марта в Риме сотрудника аппарата военного атташе. Обстоятельства произошедшего выясняются. Комментировать случившееся по существу в настоящий момент полагаем нецелесообразным. В любом случае рассчитываем, что произошедшее не отразится на двусторонних отношениях РФ и Италии», – говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Риме задержаны итальянский военнослужащий и российский офицер, работающий в итальянской столице. Итальянский житель взят под стражу, тогда как в отношении «иностранного гражданина проводятся проверки по поводу его дипломатического статуса».

Операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. По завершении официальных процедур офицер был арестован, в то время как «положение иностранного гражданина рассматривается в связи с его дипломатическим статусом», говорилось в коммюнике.

Как пишет Corriere della Sera, итальянский капитан, помимо итальянских документов, якобы передавал россиянину секретные сведения из НАТО. Информация о контактах между ними поступила в итальянские спецслужбы несколько месяцев назад.

После задержания российского военного дипломата МИД Италии вызвал посла России.