Созданием многоразовой ракеты занялось еще одно предприятие Роскосмоса

Разработчик ракетных двигателей НПО «Энергомаш» прорабатывает облик ракеты сверхлегкого класса с многоразовой первой ступенью, сообщил на Королевских чтениях по космонавтике инженер-конструктор НПО Владислав Климов.

«Мы предлагаем ракету-носитель сверхлегкого класса, состоящую из двух ступеней. При этом первая ступень является многоразовой», – передает РИА «Новости» слова Климова.

Многоразовость достигается за счет крыльев, что позволяет ступени вернуться на аэродром после использования. В качестве топливной пары предлагается жидкий кислород и метан.

По словам разработчика, использование многоразовости, композитов и метана позволит сократить расходы на запуск малых космических аппаратов массой от 50 до 300 килограммов на орбиту высотой 500 километров.

При этом он подчеркнул, что это пока только предложение: «Мы жидкостные ракетные двигатели проектируем, это [ракеты] для нас пока тема малознакомая».

В настоящее время аналогичную по схеме крылатую ракету-носитель разрабатывает головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш в рамках проекта Фонда перспективных исследований «Крыло-СВ». Кроме того, многоразовую ракету с посадкой первой ступени разрабатывает Ракетно-космический центр «Прогресс».

Напомним, в феврале гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов заявил, что эскизное проектирование первой российской многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ» будет закончено с задержкой – в третьем квартале 2021 года.