 

Украина запретила ввоз из РФ пшеницы, масла и бумаги

31.03.2021, 11:52, Новости дня
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Кабинет министров Украины с 10 апреля запретил ввозить из РФ пшеницу, рожь, подсолнечное масло, моющие средства, бумагу и изделия из нее.

«Дополнить перечень (запрещенных к ввозу из России) такими позициями: пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин), масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения их химического состава», – говорится в постановлении правительства Украины, передает РИА «Новости». 

Также под запрет попали моющие, поверхностно-активные вещества, газетная бумага, картон, крафт-бумага и крафт-картон, туалетная бумага, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки.

Кроме того, перечень запрещенных товаров пополнился ящиками, коробками, мешками, упаковочными пакетами, веревками из других легированных сталей, инструментами для бурения, другими тележками и ходовыми балансирными тележками, осями, колесами и их частями.

Напомним, Украина запретила ввоз российских книг для детей. 



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