Настя Ивлеева об отце, страхе потерять Элджея и неудачном участии в шоу “Что было дальше?”

В беседе с комиком 30-летняя Настя Ивлеева впервые рассказала об отце, которого толком и не было в ее жизни. Ее семьей в детстве была мама и младший брат:

Я росла девчонкой, у которой не было сильного плеча, не было человека, на которого я могла бы равняться, набираться опыта, смотреть на него и понимать — так правильно, именно таким должен быть мой парень. Все мои мужские качества переняты от моих молодых людей. Даже до манеры вождения автомобиля. Когда я встретила свою первую любовь, у меня не было машины, но я видела, как он ее водит. Левая рука запрокинута вальяжно на руль, а правая на подлокотнике. Казалось бы, маленькая деталь. А я смотрела и невольно запоминала. Сейчас веду свой офигенный “Гелендваген” и делаю это левой рукой. Не специально, так получилось, интуитивно. Отца у меня не было и нет до сих пор. Не знаю, что это за человек, как он выглядит.

Но, по ее словам, она восприняла это как школу жизни:

Мой главный посыл — если у вас хватает силы духа, воспримите это как благодарность за то, что сами можете себя воспитать. Мама, которую я очень сильно люблю, беспокоилась о том, чтобы нам с братом было что поесть, на нее возлагалась огромная миссия. У меня была задача защищать эту семью. И тот человек, который когда-то отказался от меня, дал мне возможность быть той, кто я сейчас. Если бы он был в моей жизни, пришел со своими правилами и пытался меня воспитать, у меня бы не получилось сделать то, что есть сейчас. Те возможности, которыми я обладаю, та сила, которой я имею право распоряжаться, она гораздо дороже и важнее, чем человек, которой может называться моим отцом…

Настя Ивлеева с мамой и братом

Сейчас в ее жизни есть еще один любимый человек — рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк). Они женаты с 4 июля 2019 года. В интервью она откровенно призналась, что боится потерять его:

У меня есть два страха. Первый — потерять Леху, второй — свою популярность. Не в том плане, чтобы быть на хайпе, но в целом, когда ты в один миг просыпаешься, а у тебя ничего нет. Это нормально. Ты всю жизнь к этому идешь. Что меня бесит в Лехе? Буду банальна, но я не та девушка, которая чахнет над домашним очагом. У меня полно работы, есть люди, которые следят за чистотой в доме. У нас нет бытовухи… У нас нет возможности и времени искать друг в друге изъяны. Есть какие-то моменты, когда я говорю: “Леш, будет классно, если мы станем прислушиваться друг к другу и делать так, чтобы нам было комфортно”. И все это на фоне братанской любви и дружбы… Когда у меня был день рождения, я вышла в образе и заметила, как Леша обалдел. Он подошел ко мне: “Я увидел тебя в новом амплуа. Не знал, что ты на это способна! Откуда ты берешь на это силы?”. Это меня мотивирует. Мы постоянно друг друга подначиваем, даем какого-то пинка.

Настя Ивлеева и Элджей

Также Настя рассказала свою версию событий, произошедших в YouTube-шоу “Что было дальше?”. Напомним, блогер приходила в него дважды и оба раза вызывала негодование у зрителей и интернет-пользователей:

Вместо того чтобы расслабиться, я пошла в атаку: “Слышь, ты че?”. Ребят из “ЧБД” абсолютно уважаю. Классное шоу, но это не мой юмор. В обычной жизни я не смотрю “ЧБД”, какие бы гости туда ни приходили. Мне просто неинтересно. Я это не люблю. Когда пришла туда в первый раз, мне внутри показалось, что я молодец. А посмотрев выпуск со стороны, подумала: “Вот ты мразь конченая!”

Но и во второй раз ей не удалось исправить положение:

Я согласна. Не вывезла. Поэтому не стала комментировать. Сейчас впервые об этом говорю. Я не вывезла юмора, не поняла, как реагировать. Это нормально. Человек растерялся. Просто они не мой круг по контенту. Ребята делают круто, но я обосралась.

Напомним, не так давно Настя отметила круглую дату – ей исполнилось 30 лет. В честь этого она снялась обнаженной на обложку глянцевого журнала, а в интервью рассказала об Элджее и нашумевшей вечеринке в стиле кибер-панк в честь ее дня рождения.

Настя Ивлеева и Элджей