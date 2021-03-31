 

Мнение: Прогульщики будут преданы суду

31.03.2021, 11:44, Разное
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Приказ главного комиссара всех военно-учетных заведений Российской республики №2

Приказываю всем юнкерам и командному составу военно-учетных заведений Российской республики, находящимся в отлучке, вернутся в свои заведения не позже 18 ноября с/г.
Без следствия и суда никаких репрессий по отношению к добровольно вернувшимся не будет.
Все кто без уважительной причины не исполнит настоящего приказа, будут преданы военно-полевому суду, как дезертиры.

Подписал: Главный комиссар Девятовский

РГВА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 332. Л. 2.

http://istmat.info/node/64069 – цинк

Кстати, обращаю внимание на термин "Российская Республика", коей Россия юридически была с сентября 1917-го года, когда Временное правительство во главе с Керенским юридически упразднило Российскую Империю, а то некоторые альтернативно одаренные продолжают бегать и рассказывать, что в в ходе Октябрьской Революции большевики ликвидировали Российскую Империю. На деле, Российскую Империю фактически и юридически ликвидировало и упразднило Временное Правительство, превратив кусок территории империи (за вычетом отколовшихся и оккупированных немцами территорий) в Российскую Республику. Вот эту Российскую Республику, вместе с Временным правительством, и ликвидировали большевики, создав на территориях входивших в Российскую Республику Советскую Россию. Сама же Российская Республика, которую ликвидировали большевики, просуществовала всего 1,5 месяца и бесславно закончила свое существование вместе с Временным правительством Керенского.
Большевикам лишь осталось отменить те юридические нормы Российской Империи, которые не успело отметить Временное правительство (некоторые законы Российской Империи еще действовали в октябре и ноябре 1917-го года, но большая часть основного законодательства была порождением Февраля), что и было проделано в первые 2 месяца после Октябрьской Революции. Как позднее разъяснил товарищ Сталин, у большевиков конечно же не было целей восстанавливать Российскую Империю или спасать ее, у них была задача строить новое советское государство, чем они и занимались. Возвращение территорий бывшей Российской Империи под контроль Советской России, а затем и СССР, происходило уже в рамках иного проекта, в котором могли поучаствовать и те юнкера, которые вернулись учиться в учебные заведения и не принимали участия в гражданской войне или принимали в ней участие на стороне красных. Как позднее заметил граф Игнатьев "Никогда я не стану и коммунистом! Но я должен признать, что никогда Российская империя не была столь великой, как с ними. От Эльбы до Тихого океана!".

Источник: Colonel Cassad



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