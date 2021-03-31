В “Укрзалізниці” предупредили о задержке поездов, следующих через Киев. На станции Дарница украли кабель

Поезда дальнего следования и пригородные, следующие через станцию Дарница в Киеве, задерживаются. Об этом сообщил глава филиала “Пассажирская компания” АО “Укрзалізниця” Александр Перцовский в Facebook 31 марта.

На станции украли кабель, из-за этого не работает сигнал светофора. Задержки составляют от полутора до двух часов, отметил Перцовский. По его информации, сейчас идут восстановительные работы.

“Прежде всего – безопасность, поэтому движение замедленно. Поезда дальнего следования по возможности будут догонять задержку”, – написал Перцовский.

https://www.facebook.com/oleksandr.pertsovskyi/posts/10159016892115631

“Укрзалізниця” уточнила в Facebook, что задерживаются следующие поезда дальнего следования:

№150 “Ходоров – Полтава” (на 1 час и 2 минуты);

№1/2 “Ходоров – Константиновка” (на 52 минуты);

№137 “Сватово – Хмельницкий” (на 1 час и 4 минуты);

№19/20 “Попасная – Киев” (на 20 минут);

№712 “Киев – Константиновка” (из Киева на 20 минут).

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4157635177603572

Также наблюдается задержка таких пригородных поездов:

№6902 “Киев – Нежин” (на 52 минуты);

№6804 “Киев – Яготин” (на 53 минуты);

№6901 “Нежин – Киев” (на 1 час и 13 минут).

Возобновить нормальное движение поездов обещают в течение двух часов.

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