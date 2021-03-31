 

Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины до 3,8%

31.03.2021, 11:42, Новости дня
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Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики Украины в 2021 году с 3% до 3,8%. Такие данные приодятся в обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии, опубликованном 30 марта на сайте банка.

В 2021 году в Украине ожидается частичное восстановление роста ВВП, учитывая высокую неопределенность, связанную с вакцинацией от коронавируса и медленные темпы реформ, направленных на устранение препятствий для инвестиций и обеспечения макроэкономической устойчивости, отметили в документе.

Всемирный банк прогнозировал рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. Об этом говорилось в отчете Всемирного банка “Перспективы мировой экономики”, опубликованном 5 января.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире COVID-19 заболело свыше 128,2 млн человек, из них более 2,8 млн умерли.

В связи с карантином, введенным из-за эпидемии, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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