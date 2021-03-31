 

Беременная жена принца Гарри планирует домашние роды в США – СМИ

31.03.2021, 11:42, Новости дня
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Проживающий в США британский принц Гарри и его беременная жена Меган готовятся к домашним родам, которые ожидаются в начале лета. Об этом 30 марта со ссылкой на информацию, полученную от людей из окружения пары, сообщил американский таблоид Page Six.

В публикации отмечается, что будущая дочь герцога и герцогини Сассекских станет первым ребенком в истории британской королевской семьи, который будет рожден в США.

Во время первой беременности, пишет таблоид, жена принца Гарри также планировала домашние роды, но была госпитализирована в частную клинику, где родила первенца на неделю позже предполагаемой даты родов.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). 14 февраля 2021 года стало известно, что супруги ждут второго ребенка.

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри признались, что у них родится девочка, а также рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи и признались, что якобы регистрация их брака состоялась за три дня до 19 мая – даты публичной свадебной церемонии.

Спустя две недели после выхода интервью представитель пары заявил, что в тот день они формально обменялись клятвами, а свадьба действительно была 19 мая, как указано в свидетельстве о браке.

На днях стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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