“Похожи”. Высоцкая показала сына от 83-летнего Кончаловского

47-летняя российская актриса Юлия Высоцкая на своей странице в Instagram 31 марта обнародовала черно-белое архивное фото со своим сыном Петром. Снимок был сделан фотографом Александром Гусовым.

“Лет десять тому назад…” – написала она.

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Публикация от Юлия Высоцкая (@juliavysotskayaofficial)

“Как вы похожи”, – заявила подписчица delicatesyitalii.

“Мамина копия!” – написала fgfgyy6082018.

Петр – сын Высоцкой от режиссера Андрея Кончаловского, которому 20 августа 2020-го исполнилось 83 года. Пара узаконила отношения в 1998 году и обвенчались в 2019-м.

У них двое детей: Мария (1999) и Петр (2003).

Мария Кончаловская впала в кому после аварии, которая произошла в 2013 году во Франции. Арендованный Mercedes, за рулем которого был Кончаловский, столкнулся с другим автомобилем. Девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму. Ранее мама актрисы призналась, что трагедия с дочерью Машей сплотила супругов. В интервью программе “Познер” на российском “Первом канале” Кончаловский заявил, что выздоровление дочери стало главной целью его жизни. Предыдущую информацию о дочери Кончаловского раскрывал в 2016 году его сын и коллега, Егор Кончаловский. Он говорил, что Маше лучше.

У Кончаловского есть еще пятеро детей от предыдущих отношений: Егор (1966), Александра (1970), Дарья (1980), Наталья (1991) и Елена (1993).

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