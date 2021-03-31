При поддержке ПАО «ОДК-Сатурн» в Рыбинске прошел Фестиваль науки для детей и молодежи

31.03.2021, 11:30, Новости

Теги: ОДК-Сатурн, РГАТУ

31 марта 2021 года в Рыбинском государственном авиационном технологическом университете имени П. А. Соловьева при поддержке ПАО «ОДК-Сатурн» завершает свою работу Фестиваль науки.

Цель фестиваля – рассказать понятным и доступным языком детской и молодежной аудитории, что такое наука, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку.

Рыбинский университет не в первый раз стал площадкой Всероссийского фестиваля науки. В этом году его участники совершили увлекательное почти двухнедельное путешествие под названием «Физика среди нас». Этой теме посвятили множество научно-популярных активностей: мастер-классы, интерактивные лекции, викторины, научные эксперименты, интеллектуальные игры, гейм-марафон, школьный хакатон. Частью мероприятия стала и выставка научно-технического творчества, на которой ПАО «ОДК-Сатурн» представило макеты авиационного двигателя SaM146 и судового газотурбогенератора СГТГ-8, а также стенд, рассказывающий о деятельности компании, взаимодействии с вузом и новейшем проекте в области целевой подготовки кадров «Крылья Ростеха».

– Рыбинск по праву носит статус промышленного города. Развивать этот потенциал – совместная задача руководства города, учреждений образования и, конечно, предприятий, которые здесь работают, создают его основу, – отметил главный инженер ПАО «ОДК-Сатурн» Игорь Ильин. – ПАО «ОДК-Сатурн» является крупнейшим работодателем и основным потребителем выпускников базового вуза, РГАТУ им П. А. Соловьева. Для нас очень важно на раннем этапе заинтересовать школьников физикой, точными науками, чтобы в итоге они преумножали потенциал нашего предприятия, нашего города.

– Образование и просвещение – это те слова, которые наиболее подходят к описанию сути мероприятия. И еще бы я добавил – консолидация. Сейчас в городе, и это вдохновляет, складывается ситуация, когда стороны объединяются для решения главной задачи – воспитания нового поколения профессионалов. Начиная с таких мероприятий, шаг за шагом мы реализуем все более сложные проекты, чтобы ребята не отрывались от науки, от технологий. Ведь, как известно, побеждают всегда те, кто владеет лучшими технологиями, – сказал врио ректора РГАТУ, доктор физико-математических наук, профессор Валерий Кошкин.