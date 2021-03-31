В огне не горит: Пластиковый Realme 8 Pro оказался прочнее металлического Asus ROG Phone 5

На YouTube-канале JerryRigEverything показали итоги тестов смартфона Realme 8 Pro. Оказалось, что его пластиковый корпус прочнее, чем металлический Asus ROG Phone 5.

Блогер Зак Нельсон известен своими роликами с проверкой различных гаджетов в самых экстремальных условиях. На его канале в YouTubee регулярно демонстрируются видео, в которых смартфоны подвергаются воздействию температур, ударам, давлению и другим видам внешнего воздействия. Нельсон роняет девайсы с высоты, погружает в воду и гнет, выявляя их сильные и слабые стороны. В новом клипе для тестов он взял аппарат китайской компании Realme 8 Pro.

Смартфон получил от производителя недорогой корпус из пластика, из такого же материала сделана и его рамка, а также блок основной камеры. При стоимости порядка 250 долларов, Realme 8 Pro оборудован фото-видео-датчиком с разрешением на 108 мегапикселей. Кроме объектива последнего поколения Samsung HM2 здесь есть пара 2-мегапиксельных сенсоров и один модуль на 8 миллионов точек. Благодаря технологии встроенного зума In-Sensor Zoom пользователь может объединять в одно фото девять снимков по 12 Мп. Есть в устройстве и новые режимы для съёмки звёздного неба, а также Tilt Shift для размытия фона.

6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей покрыт защитным стеклом, устойчивым к царапинам. Более того, экран способен выдерживать даже воздействие огня от зажигалки на протяжении как минимум 24 секунд. Также стойко устройство выдержало испытания на сгибы, которые не оставили на нем никаких повреждений и не повлияли на работоспособность. Мощность и производительность девайсу обеспечивает однокристальная мобильная платформа Snapdragon 720G. За многозадачность в Realme 8 Pro отвечает 6- или 8-гигабайтный чип оперативной памяти, в зависимости от конфигурации модели. Для хранения разного рода контента предусмотрен флэш-накопитель вместительностью 128 гигабайт. Долгую работу без необходимости поисков розетки пользователю Realme 8 Pro гарантирует ёмкий аккумулятор на 4,5 тысячи мА•ч с поддержкой быстрой зарядки.

При этом автор канала отметил, что подобные эксперименты ранее он проводил с более дорогой моделью смартфона, ROG Phone 5 от компании Asus. Этот аппарат, несмотря на металлические рамки и панели, проявил себя значительно хуже, чем его более доступный по стоимости конкурент, попросту не выдержав всех испытаний.

Источник: www.ixbt.com