 

Анна Седокова оставила жестокий комментарий в адрес онкобольного Олега Тинькова в Сети

31.03.2021, 11:34, Разное
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Анна Седокова приняла участие в шоу Comment Out на YouTube-канале, участникам которого нужно либо написать язвительную колкость знаменитым людям, либо выполнить придуманное ведущим наказание. После долгих уговоров певица оставила в Сети жесткий комментарий в адрес онкобольного банкира Олега Тинькова.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» вытянула карточку, но задание ей не понравилось. Анне Седоковой нужно было предложить банкиру сходить вместе в баню. При этом, добавить фразу «пиво с меня, а рак – с тебя». С учетом того, что в прошлом году у Олега Тинькова диагностировали лейкемию, комментарий мог быть не совсем уместным для больного человека. Он вовремя обратился за помощь и уже пошел на поправку. По мнению Владимира Маркони, ведущего Comment Out, банкир поймет, что это просто шутка. Он убедил Анну Седокову согласиться на это задание.

Как пишет издание NewInform, певица долго сопротивлялась этой авантюре, но позже пришла к выводу, что это станет поводом для сбора средств на благотворительность. Артистка уверена, что с помощью широкого резонанса и аудитории YouTube-шоу получится собрать внушительную сумму, которая пойдет на спасение жизней людей.



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