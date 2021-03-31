Соседи вынуждены продавать собственные дома из-за принца Гарри и Меган Маркл

Жители Монтесито, расположенного в Южной Калифорнии, вынуждены продавать собственные дома из-за соседей. Многие решили покинуть поместья из-за того, что рядом поселились принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Внук британской королевы и его супруга переехали в Калифорнию летом прошлого года. После этого события в Монтесито отмечается всплеск продажи недвижимости, так как знаменитые люди решили сменить место жительства. Например, риелторы сейчас занимаются продажей дома актера Роба Лоу. Поместье звезды, расположенное по соседству с королевской четой, оценивают в 22,5 миллионов долларов. Жителям этого престижного районе не нравится, что возле дома принца Гарри папарацци постоянно устраивают охоту.

Как пишет издание «Политэксперт», соседям Меган Маркл и внука Елизаветы II не нужно так торопиться с переездом. Вполне вероятно, что после того, как окончится пандемия, знаменитая пара вновь переедет. Герцог Сассекский получил предложение от представителей одного из стартапов Кремниевой долины, поэтому может согласиться там работать.