 

Меняет ли маска наш голос? Исследователи нашли ответ

31.03.2021, 11:16, Разное
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Авторы нового исследования попросили 16 добровольцев прочитать отрывок текста, содержащий все звуки английской речи в маски и без нее. В эксперименте использовались хирургические маски и респираторы №95. Для оценки результатов ученые использовали метод акустического анализа, которые анализирует восприятие голоса и звучание различных звуков.

Оказалось что маски в основном «глушат» звуки с частотой выше 1000 кГц, что обычно связано со звучанием согласных, а не гласных букв. Поэтому нет никакого смысла повышать голос для улучшения понимания. 

«Это связано с тем, что мы используем голос для воспроизведения гласных звуков, таких как «a» или «e» [англ. – прим. редакции], но их воспроизводят колебания воздуха, а не голосовые связки, которые ответственны глухие согласные, такие как «p», «t», «k», «c», «sh» [англ. – прим. редакции]. Похоже, что именно эти звуки с большей вероятностью могут заглушаться маской», — сообщили авторы исследования.

Ученые также выяснили, что трехслойные хирургические маски в меньшей степени влияют на звучание голоса по сравнению с респираторами №95, которые плотнее прилегают к лицу. В исследовании не оценивались тканевые маски, но авторы исследования предположили, что они могут еще больше затруднять общение.

Чтобы компенсировать воздействие маски на голос ученые рекомендуют говорить более четко и медленнее, чем обычно, не пренебрегая паузами в разговоре. Это особенно важно для врачей и сотрудников органов здравоохранения, которые общаются с пациентами.



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