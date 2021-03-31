В Совфеде оценили переговоры Путина, Меркель и Макрона

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев по итогам переговоров главы российского государства Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона выразил мнение, что формат «евротройки» сохраняет очевидный потенциал на будущее.

«В достаточно развернутом сообщении пресс-службы Кремля о телефонном разговоре Рутина с Меркель и Макроном хорошо прослеживаются и логика этого формата, и приоритеты сторон. Логика – общая. Три самых крупных европейских лидера разрабатывают широкую повестку дня, в центре которой – противодействие пандемии коронавируса, снятие шероховатостей и запуск реального взаимодействия по другим крупным проблемам трансграничной характера. Это ответственный разговор, с пониманием его непреходящего значения для граждан соответствующих стран», – написал Косачев в Facebook.

В то же время он отметил, что приоритеты «совпадают далеко не во всем». «Отсюда – не только Ливия, Сирия и СВПД по Ирану, но и Украина с Белоруссией, а также Навальный. Считаю очень важной близость подходов собеседников по первым трем темам (равноудаленное содействие сближению позиций сторон соответствующих конфликтных ситуаций). Еще более важно подтверждение безальтернативности Минских соглашений, это мощный сигнал Киеву, которого там так опасались. Белоруссия и Навальный – подозреваю, разногласия с учетом ранее заявлявшихся оценок были максимальными. Хотя это и не означает коллапса, разговор на эти темы тем более должен был состояться», – добавил сенатор.

Он также добавил, что последняя фраза из пресс-релиза: «В целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня» – внушает определенный оптимизм. «Формат настоящей «евротройки», судя по всему, сохраняет очевидный потенциал на будущее», – заключил Косачев.

Во вторник глава российского государства Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в формате видеоконференции. Как сообщил Кремль, они обсудили «перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство этого препарата в странах ЕС».

Пресс-служба кабмина Германии и Елисейский дворец отметили, что оценка вакцины «проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», «рассмотрение должно происходить на основе тех же норм», которые Европейское агентство лекарственных средств «использует в отношении каждой вакцины».