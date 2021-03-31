 

Мнение: Победные рапорты

31.03.2021, 10:56, Разное
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Численность госаппарата уменьшена почти на 10%: сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Сокращение госаппарата всегда выдается за достижение и борьбу за эффективность. Однако вслед за сокращением неизбежно (и уже без победных реляций) начинается обратный процесс — очередной рост численности чиновников.

Суть проблемы известна. Падающий стремительным домкратом профессионализм управленцев вынуждает решать одно и то же количество задач через экстенсивный рост численности тех, кто ими занимается. Не умением, так хоть числом.

Увеличение численности чиновников приводит к проблемам управления уже ими. Управление — это работа с информацией, а потому увеличение численности чиновников создает дополнительное внутреннее сопротивление и приводит к увеличению «белого шума» в системе. Когда он достигает критических значений, никакое увеличение численности не приносит желаемого эффекта.

Проблема в том, что падение эффективности в деградирующей системе всегда происходит быстрее ее количественного наполнения. А потому когда принимается решение сократить аппарат до прежних значений, качество управления лучше не становится. Напротив — оно ухудшается еще сильнее. Это самоподдерживающийся процесс, своеобразная воронка, которая с каждым оборотом лишь набирает скорость, а циклы сокращения-роста численности сокращаются.

Выход понятен — разорвать порочный круг можно через рост профессионализма управленцев, но в кланово-сословной закрытой системе управления это невозможно по объективным показаниям. Система закрытая, карьерные «лифты» не работают, управленческая энтропия лишь нарастает. Мы видим, как это происходит — этажи управления заполняются детьми правящей знати, причем дети демонстрируют совершенно чудовищные показатели эффективности, но это не имеет никакого отношения к оценке их деятельности. Задача детей знати заключается не в эффективном управлении, а в гарантиях награбленной их отцами собственности.

В рамках такой системы ценностей никакого «раскрытия» системы управления ожидать не приходится. Разнообразные кадровые программы вроде «Лидеров России» проблем не решают, так как отбор туда тоже идет по принципу лояльности и принадлежности к правящим кланам. Основная идея — не развитие системы, а ее цементирование.

Поэтому победные рапорты об очередном сокращении аппарата — это ни о чем. Через весьма короткое время мы услышим их снова. После того, как сокращенный аппарат снова разбухнет.

Источник: Эль Мюрид



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