Мнение: “Монгольское нашествие на Русь”

Неплохой цикл роликов посвященный монгольскому нашествию на Русь, начиная от битвы на Калке в 1223 году и заканчивая разграблением Киева в 1240-м году. Основной фишкой цикла является достаточно подробное отображение всех событий на карте, что добавляет общей наглядности на тему того, где, что и когда происходило.

Когда все свели в один ролик, получился полноценный документальный фильм. Подход к самому нашествию классический, никаких теорий про то, что "ига не было".

Использованные источники:

Полное собрание русских летописей. Том I.

Ибн ал-Асир. Полный свод всеобщей истории.

Хрусталев, Д.Г. Русь от нашествия до ига.

Толочко, П.П. Кочевые народы степей и Древняя Русь.

Тихвинский, С.Л. Татаро-монголы в Азии и Европе.

Астайкин, А.А. Монголы и русские: первая кровь.

Чернышевский, Д. В. Приидоша бесчислены, яко прузи.

Кощеев, В. Б. Еще раз о численности монгольского войска в 1237 году.

Разин, Е.А. История военного искусства VI—XVI вв.

Спицын, Е.Ю. Древняя и средневековая Русь.

Водарский, Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века.

Автор сейчас пилит цикл на тему завоеваний Александра Македонского, дойдя до битвы при Иссе и осады Тира.

В целом, из новых исторических каналов, за последние месяцы запомнился именно этот + канал https://colonelcassad.livejournal.com/6614022.html, где делают ролики про сражения Наполеоновских войн.

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