 

Мнение: “Монгольское нашествие на Русь”

31.03.2021, 10:50, Разное
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Неплохой цикл роликов посвященный монгольскому нашествию на Русь, начиная от битвы на Калке в 1223 году и заканчивая разграблением Киева в 1240-м году. Основной фишкой цикла является достаточно подробное отображение всех событий на карте, что добавляет общей наглядности на тему того, где, что и когда происходило.
Когда все свели в один ролик, получился полноценный документальный фильм. Подход к самому нашествию классический, никаких теорий про то, что "ига не было".

Использованные источники:

Полное собрание русских летописей. Том I.
Ибн ал-Асир. Полный свод всеобщей истории.
Хрусталев, Д.Г. Русь от нашествия до ига.
Толочко, П.П. Кочевые народы степей и Древняя Русь.
Тихвинский, С.Л. Татаро-монголы в Азии и Европе.
Астайкин, А.А. Монголы и русские: первая кровь.
Чернышевский, Д. В. Приидоша бесчислены, яко прузи.
Кощеев, В. Б. Еще раз о численности монгольского войска в 1237 году.
Разин, Е.А. История военного искусства VI—XVI вв.
Спицын, Е.Ю. Древняя и средневековая Русь.
Водарский, Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века.

Автор сейчас пилит цикл на тему завоеваний Александра Македонского, дойдя до битвы при Иссе и осады Тира.
В целом, из новых исторических каналов, за последние месяцы запомнился именно этот + канал https://colonelcassad.livejournal.com/6614022.html, где делают ролики про сражения Наполеоновских войн.

Источник: Colonel Cassad



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