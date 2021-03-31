“Просто офигенная!” Брежнева поделилась фото в купальнике

Бывшая участница украинской группы “ВИА Гра”, 39-летняя Вера Брежнева, 31 марта в Instagram опубликовала снимок в черном раздельном купальнике. Она позировала на пляже, прикрыв бедра парео.

“Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления! Самое большое мое счастье, что я наконец-то с обеими дочками! Еще и на каникулах!” – написала она.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

“Просто офигенная”, – прокомментировала подписчица bai_aru19.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Ее старшей дочери Софии 30 марта исполнилось 20 лет. Она родилась в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

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