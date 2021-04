YouTube протестирует интерфейсы, позволяющие скрывать дизлайки под видео

Видеохостинг YouTube начнет тестировать новые интерфейсы, в которых не отображаются дизлайки под видео. Об этом говорится на странице компании в Twitter 30 марта.

Эксперимент решили провести после отзывов авторов видео о том, как дизлайки влияют на их благополучие и специально проводимые кампании, когда видео получает большое количество дизлайков, уточнили в сообщении.

Creators, you’ll still be able to see the exact number of likes and dislikes in YouTube Studio. For viewers, if you’re in the experiment, you can still like or dislike a video to share feedback with creators and help tune the recommendations you see on YouTube.

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021

В своем блоге YouTube пояснила, что эксперимент проведут с небольшой группой пользователей. Видеохостинг не уточнил, в каких странах проведет его и сколько пользователей будут в нем участвовать.

“Отзывы зрителей всегда были и останутся важной частью YouTube. Но мы слышали от авторов, что недовольство может повлиять на их благополучие и может провоцировать целевую кампанию по антипатии к видео. Мы тестируем новые интерфейсы, чтобы сбалансировать улучшение взаимодействия с создателем видео, но при этом убедиться, что отзывы зрителей учитываются и передаются ему”, – сказано в сообщении.

Пользователи, которые примут участие в эксперименте, смогут как и раньше ставить дизлайки, но они не увидят их общее количество под видео. Счетчик дизлайков будет доступен только для авторов роликов в YouTube Studio.

В YouTube предупредили, что у пользователей пока нет возможности отказаться от эксперимента с новыми интерфейсами. В комментарии TechCrunch компания сообщила, что тесты проведут по всему миру в следующие несколько недель на операционных системах Android и iOS.

