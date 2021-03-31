Украина до конца июня бесплатно получит почти 1 млн доз вакцин Pfizer – Ляшко

Украина до конца июня получит почти 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции производства компании Pfizer в рамках глобального механизма COVAX. Об этом в эфире hromadske рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко 30 марта.

Он отметил, что первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer, которые ожидает Украина по COVAX, уже “должны вот-вот прийти”.

“Плюс сегодня мы получили дополнительно подтверждение от глобальной инициативы COVAX о выделении Украине еще почти одного миллиона доз вакцины Pfizer, которая будет поставлена траншами до конца июня”, – добавил он.

Ляшко напомнил, что до конца мая Украина в рамках механизма COVAX получит 1,7 млн доз вакцин. Он рассказал, что первый транш произведенного в Южной Корее препарата AstraZeneca по этой программе – 360 тыс. доз – уже готовы отгружать Украине.

“Вопрос только в регистрации. Местный офис AstraZeneca [в Украине] до сих пор не может подать документы на регистрацию. Мы работаем со штаб-квартирой, с Европейским бюро ВОЗ, разъясняем: процедура у нас простая, просто нужно подать документы, но есть какие-то определенные бюрократические вещи этой компании”, – добавил Ляшко.

COVAX – глобальная инициатива, в рамках которой государства получают вакцину от коронавируса бесплатно. Она появилась на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке препарата.

Как сообщается на сайте ООН, ЮНИСЕФ возглавляет процесс закупок и поставок вакцин от коронавируса. В рамках этой инициативы в 2021 году планируется доставить по всему миру 2 млрд доз вакцин.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенным в Индии. Украина получила первую партию вакцины – 500 тыс. доз. К утру 31 марта привили 231,6 тыс. граждан, два человека получили обе дозы препарата.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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