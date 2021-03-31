Госдепартамент США обнародовал отчет о соблюдении прав человека в мире

Государственный секретарь США Энтони Блинкен представил 45-й ежегодный доклад о соблюдении прав человека в странах, получающих помощь от Соединенных Штатов и государствах-членах ООН. Отчет опубликован 30 марта на сайте Госдепартамента США.

В отчете о соблюдении прав человека за 2020 год отражены уникальные проблемы, с которыми пришлось столкнуться странам в связи с пандемией COVID-19. Она повлияла не только на здоровье людей, но и на их способность безопасно пользоваться своими правами человека и основными свободами.

“Некоторые правительства использовали кризис как предлог для ограничения прав и укрепления авторитарного правления. Другие правительства полагались на демократические ценности и процессы, включая свободную прессы, прозрачность и подотчетность, чтобы информировать и защищать своих граждан. Женщины и дети сталкивались с повышенным риском, поскольку распространенность гендерного и домашнего насилия увеличивалось из-за изоляции и утраты традиционных средств социальной защиты. Особую уязвимость испытывали маргинализированные группы населения, включая пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями и лиц ЛГБТ”, – подчеркнули Блинкен в предисловии в докладу.

В разделе, посвященном Украине, Госдеп отметил, что в 2020 году существенные проблемы прав человека включали:

незаконные или произвольные убийства;

пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения задержанных со стороны сотрудников правоохранительных органов;

суровые и опасные для жизни условия в тюрьмах и СИЗО;

серьезные проблемы с независимостью судебной власти.

В спровоцированном и разжигаемом Россией конфликте на Донбассе поддерживаемые РФ силы участвовали в незаконных или произвольных убийствах мирных жителей, включая внесудебные казни; насильственные исчезновения и похищения; пытки и случаи жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, сказано в отчете.

Существенные проблемы с правами человека отмечены в оккупированном Россией Крыму. Госдеп в частности выделил следующие:

насильственные исчезновения и похищения;

пытки и жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение;

суровые и опасные для жизни условия содержания в тюрьмах;

произвольный арест или задержание;

политические заключенные или задержанные;

серьезные проблемы с независимостью судебной власти;

серьезные ограничения свободы слова, прессы и Интернета.

“Российские оккупационные власти в Крыму продолжали массовые акты насилия и преследования крымских татар и проукраинских активистов в ответ на мирное сопротивление российской оккупации”, – отметили в докладе.

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

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