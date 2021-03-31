Daily Telegraph – мировые лидеры призвали объединиться в борьбе с новыми вызовами пандемий

Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон, гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейсус и другие главы государств и международных организаций выступили с заявлением по поводу разработки международного договора о предотвращении новых пандемий. Они считают, что солидарность в обеспечении того, чтобы мир был лучше подготовлен к глобальным вызовам, станет общим наследием, которое защитит детей и внуков и сведёт к минимуму воздействие будущих пандемий на экономику и общество.



Reuters

Главы более 20 государств и международных организаций выступили с заявлением по поводу разработки международного договора о предотвращении новых пандемий. В своём обращении они назвали пандемию коронавируса «величайшим вызовом мировому сообществу с 1940-х годов». Однако если тогда политические лидеры объединились, чтобы создать многостороннюю систему, то сегодня миру предстоит выстроить более прочную международную архитектуру здравоохранения, которая защитит будущие поколения.

«Грядут и другие пандемии и кризисы здравоохранения. Ни одно правительство или многостороннее ведомство не в силах справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос стоит так: не если, а когда. Вместе мы должны быть лучше готовы прогнозировать, предотвращать, обнаруживать, оценивать и эффективнее реагировать на пандемии — с высокой степенью координации. Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто из нас не в безопасности, пока не в безопасности мы все», — пишут мировые лидеры.

Они также заявляют, что обязуются обеспечить всеобщий и справедливый доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями.

По их мнению, вакцинация — это глобальное общественное благо, и необходимо разрабатывать, производить и внедрять вакцины как можно быстрее. Для этого была создана инициатива «Ускоритель доступа к инструментам COVID-19 (ACT-A)», чтобы обеспечить равный доступ к тестированию, лечению и вакцинам и поддержать системы здравоохранения по всему миру. ACT-A реализовала многие из поставленных задач, однако необходимо сделать больше, чтобы способствовать этой цели.

«Мы считаем, что страны должны сотрудничать в рамках нового международного договора о готовности к пандемиям и отклику на них. Это возобновлённое коллективное обязательство станет важной вехой и повысит готовность к пандемиям на высшем политическом уровне. Оно будет зиждиться на уставе Всемирной организации здравоохранения и затронет другие компетентные организации, которые имеют ключевое значение для этого начинания в поддержку принципа здравоохранения для всех», — отмечают подписанты обращения.

Они отмечают, что на них, лидерах стран и главах международных организаций, лежит ответственность за то, чтобы мир усвоил уроки пандемии COVID-19. Поэтому ради этого они будут работать с главами государств и правительств по всему миру, а также со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество и частный сектор.

«В момент, когда COVID-19 воспользовался нашими слабостями и разногласиями, мы не можем упустить эту возможность и должны объединиться как глобальное сообщество ради мирного сотрудничества, выходящего за рамки этого кризиса. Наша солидарность в обеспечении того, чтобы мир был лучше подготовлен, станет нашим наследием, которое защитит наших детей и внуков и сведёт к минимуму воздействие будущих пандемий на нашу экономику и наши общества», — заключают авторы обращения.