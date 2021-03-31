Константинов прокомментировал сценарий с Северо-Крымским каналом, придуманный Кравчуком

Владимир Константинов, возглавляющий парламент полуострова Крым, дал свои комментарии по поводу реализации украинского сценария, придуманного Леонидом Кравчуком. Представитель Трехсторонней контактной группы по вопросу Донбасса предлагает возобновить подачу воды с Северо-Крымского канала при условии встречной заинтересованности РФ.

Водную блокаду Украина снимет только при крайних обстоятельствах. Предполагается, что этому должны предшествовать переговоры с Кремлем по инициативе российского правительства. По словам Владимира Константинова, украинская сторона мечтает увидеть Россию, «ползающую на коленях», но этому не суждено сбыться. Такую позицию глава крымского парламента назвал «наивной уверенностью или непроходимым цинизмом».

Как пишет издание «Политэксперт», на данный момент на территории республики проводят масштабные работы, чтобы восстановить подачу воды. Когда этот процесс будет завершен, местные жители не будут зависеть от ресурса Северо-Крымского канала. Власти Крыма намерены подать иск в суд по факту того, что была совершена блокировка водоснабжения.